Unbekannter begeht Körperverletzung nach Diebstahl

Ein 75-jähriger Mann wurde bestohlen, als er Geld am Bancomat beziehen wollte. Eine 33-jährige Frau, welche ihm zu Hilfe eilte, wurde verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der 75- Jährige an einem Bancomaten bei der UBS Ahornhof einen Geldbezug tätigen wollte. Im Bankraum befand sich auch ein Unbekannter, welcher plötzlich, nachdem er offensichtlich beobachtet hatte, wie der 75-Jährige den Pincode eingab, diesem die Bankkarte entriss und flüchtete. Eine Passantin, welche die Hilferufe hörte, versuchte den Täter zurückzuhalten. Dieser stiess sie jedoch beiseite. Als er dann in ein bereitstehendes Auto, welches im Spalenring wartete, einstieg, versuchte sie vergeblich die Wegfahrt zu verhindern. Dabei wurde sie vom Fahrzeug gestreift und erlitt leichtere Verletzungen. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, gelang es den Tätern, an einem Bancomaten bei der UBS St. Johann, einen grösseren Geldbetrag abzuheben.

Zeugenaufruf

Gesucht werden:

1. Unbekannter, ev. 30 Jahre alt, ca. 180 cm gross, dunkle Hautfarbe, feste Statur, kurze dunkle Haare, trug dunkle Daunenjacke.

2. Unbekannter (Fahrzeuglenker), dunklere Hautfarbe.

Die Tater flüchteten mit einem grauen Renault Megan mit ausländischen Kontrollschildern.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.