Vandalen wüten in Riehen

Sieben parkierte Fahrzeuge sind in der vergangenen Woche in der Bahnhofstrasse in Riehen von Unbekannten teils erheblich beschädigt worden. Zu ähnlichen Sachbeschädigungen war es bereits Ende vergangenen Jahres gekommen.

Ereignet haben sich die jüngsten Taten am 11. und 14. Januar abends oder in der Nacht, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Dienstag mitteilte. Bei vier Fahrzeugen wurden unter anderem die Heckscheiben eingeschlagen.

Schon im November und Dezember waren in der Bahnhofstrasse an drei Tagen insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt worden, wie es weiter heisst. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere zehntausend Franken. Die Täterschaft konnte noch nicht ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft sucht Zeugen und allfällige weitere Geschädigte. (amu/sda)