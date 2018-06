Vas Narasimhan kauft Brötchen

Zweimal besuchte ich diese Woche den Basler Zolli. Beide Male dachte ich sofort an einen Fernseh- «Tatort». Im Fokus: Zoo Münster. Gestohlene Affen und vergiftete Pinguine. Hauptkommissar Thiel undercover als Tierpfleger, Gerichtsmediziner Boerne als Gourmetkoch mit Hoffnungen auf eine eigene Fernsehsendung. Entenconsommé mit Seegras und Bleichselleriejulienne. Geschmackvoll serviert auf dem Seziertisch.

Auch meine Quartierbäckerei werde ich wohl lange nicht mehr unbefangen betreten können. Da kommt mir gleich Christian Lindner in den Sinn, der geschniegelte Besserwisser von der FDP in Berlin.

Die Kunden an der Ladentheke nehme ich unterdessen genauer unter die Lupe. Ist ein Kioskräuber dabei, ein Drogenhändler, ein Steuerhinterzieher, ein Scheinasylant, ein Selbstmordattentäter, ein Kinderschänder? Ich achte auf die Sprache. Die Kleidung. Die Hautfarbe. Sind es wirklich harmlose Neubadbewohner, die hier Frühstücksgipfeli kaufen oder Kaffee trinken?

Woher kommt plötzlich diese Verunsicherung? Das Misstrauen hat Christian Lindner geschürt. Mit einer Anekdote – Marke simpel – die er in die Parteitagsrede Mitte Mai 2018 eingebaut hat. Sein origineller Beitrag zum AfD-Übertrumpfungswettbewerb:

Man kann beim Bäcker nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Damit die Gesellschaft befriedet ist, müssen die anderen, die in der Reihe stehen, damit sie nicht diesen einen schief anschauen und Angst vor ihm haben, sich alle sicher sein, dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich auch legal bei uns aufhält. Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und nur gebrochen Deutsch spricht, dass es keine Zweifel an seiner Rechtschaffenheit gibt. Das ist die Aufgabe einer fordernden, liberalen rechtstaatlichen Einwanderungspolitik.

Diese Unterscheidung, so sie denn wirklich je in dieser Unerbittlichkeit getroffen werden müsste, würde die Basler Bevölkerung im Alltag vor fast unlösbare Probleme stellen. In unserer kleinen Stadt leben Menschen aus über 190 Nationen zusammen. Überwiegend friedlich.

Jedem müsste eigentlich einleuchten, dass gebrochenes Deutsch und fremdländisches Aussehen noch lange nicht ausreichen, um an der Rechtschaffenheit zu zweifeln.

Wer will also mit absoluter Sicherheit entscheiden, ob es sich bei dem dunkelhäutigen Menschen mit ausländischem Akzent, der in der Bäckerei für ofenwarme Brötchen ansteht, um einen afrikanischen Asylbewerber mit Nothilfe-Unterstützung handelt oder um Vasant Narasimhan, den CEO von Novartis, einen US-Amerikaner indischer Abstimmung? Und wer garantiert, dass der smarte Jüngling, der im perfekten Baseldeutsch zwei Schwöbli und einen Latte Macchiato bestellt, nicht doch ein Widerling ist, der zu Hause regelmässig seine Freundin misshandelt?

Jedem vernunftbegabten Erdenbürger müsste eigentlich einleuchten, dass gebrochenes Deutsch und fremdländisches Aussehen noch lange nicht ausreichen, um an der Rechtschaffenheit eines Menschen zu zweifeln. Vielleicht sollte – als Angstprophylaxe – das Tätigkeitsfeld der geplanten Sozialdetektive massiv ausgeweitet werden.

Für Schnüffler gibt es in den langen Schlangen vor den Bäckereitheken und in den Supermärkten bei der Verbrechens- und Missbrauchsbekämpfung offenbar reichlich zu tun.

Wer wagt den ersten Vorstoss? (Basler Zeitung)