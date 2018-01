Vehemente Forderung nach griffigem Diskriminierungsschutz

Ardian Elezi, der muslimische Prediger von Kleinhüningen, sorgte mit seinen Aussagen für Empörung. Der Tages-Anzeiger berichtete, der Imam habe Muslimen geraten, sich im Sommer in ihre eigenen vier Wände zurückziehen, um die leicht bekleideten Frauen und die Rheinschwimmerinnen in Badeanzügen nicht sehen zu müssen. Weiter soll er Juden als hartherzig bezeichnet haben, und zur BaZ sagte der Sohn montenegrinischer Einwanderer, er könne gar kein Antisemit sein, weil der Prophet Mohammed ja selber Semit sei. Zu seinen umstrittensten Aussagen allerdings gehörte, dass er Homosexuelle als «Krebsgeschwür gegen die Moral» bezeichnet hat und dass er davon abriet, Christen eine schöne Weihnacht zu wünschen. Grund: Das sei blasphemisch, da Gott keinen Sohn gezeugt habe.

Auch wenn Ardian Elezi sich falsch zitiert fühlt – die Behörden kennen solch heikle Äusserungen. «Es ist uns bekannt, dass in der Moschee Peace & Blessing salafistisches Gedankengut verbreitet wird», sagt Lukas Ott, Integrationsbeauftragter des Kantons Basel-Stadt. Die Kleinhüninger Mo­schee ist deshalb Thema bei der Basler «Taskforce Radikalisierung».

Unzureichend geschützt

Solche Aussagen gegen Homosexuelle sind für Johannes Sieber, unter anderem Herausgeber von GayBasel.ch, diskriminierend. «Immer wieder kommen solche Äusserungen von Vertretern religiöser Ausrichtungen», sagt Sieber. Es spiele eine untergeordnete Rolle, ob ein Imam oder ein Bischof Homosexualität als Krebsgeschwür bezeichne, so oder so werde auf die Persönlichkeit von Schwulen oder Lesben gezielt. «Eigentlich gäbe es ein Antidiskri­minierungsgesetz, nur beinhaltet das die sexuelle Orientierung nicht», sagt Sieber. «Wenn ich das Gleiche über eine Ethnie oder eine Rasse sagen würde, dann hätte ich sofort – und zu Recht – ein Problem mit der Justiz. Homosexuelle hingegen sind da nicht ausreichend geschützt», so Sieber.

Die Äusserungen über Christen und Weihnachtswünsche überraschen Lu­­kas Kundert, Kirchenratspräsident der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt, wenig. «Die muslimische Lehre ist eine sogenannte arianische Lehre, und diese ist eine Spielart des Christentums. Danach ist Christus eine herausragende prophetische Persönlichkeit, aber er wird nicht als ‹Sohn Gottes› gesehen», sagt Kundert.

Die Muslime haben sich dieser arianischen und antitrinitarischen Lehre angeschlossen. «Darin unterscheiden sie sich in ihrem Gottesbild fundamental vom mehrheits-christlichen trinitarischen Gottesbild. Daraus zu schliessen, man dürfe Weihnachtsfeiernden keine gesegneten Weihnachten wünschen, erscheint mir sehr eng, zumal es um Jesu Geburt geht, und Christen ja unterscheiden zwischen dem historischen Jesus und dem geglaubten Christus.» Kundert freut es umso mehr, wenn ihm Muslime zu Festtagen gute Wünsche senden.

«Problematisches Männerbild»

Wenn Männer wegen leicht bekleideter Frauen nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen sollen, so könne das «sicherlich als diskriminierend bezeichnet werden», sagt Tonja Zürcher, Grossrätin und Co-Präsidentin der BastA!. «Indirekt hat der Imam vorschreiben wollen, wie sich Frauen kleiden sollen. Hinter dieser Aussage steckt ein sexistisches Weltbild.» Wenn aber Homophobie und Sexismus bei diesem Imam kritisiert werden, so sollte das grundsätzlich getan werden und bei allen Bevölkerungsteilen, sagt Zürcher.

Ein wenig anders beurteilt Heidi Mück, ehemalige Regierungsratskandi­datin (BastA!) und Feministin, den Ratschlag, zu Hause zu bleiben: «Für mich wirkte die Aussage mehr für Männer problematisch als für Frauen. Männer werden so dargestellt, als hätten sie ihre Triebe nicht unter Kontrolle, und es würden alle Sicherungen durchbrennen, sobald sie leicht bekleidete Frauen sehen. Ich kann dem Imam deshalb anhand dieser Aussage nur schwer Frauenfeindlichkeit unterstellen, eher ein problematisches Männerbild.»

Elezi sagte zur BaZ, er habe die Juden als hartherzig bezeichnet, weil das in einem Koranspruch stehe. Wie könne er ein Antisemit sein, wenn Araber auch Semiten seien? Diese Darstellung gilt als Klassiker des Antisemitismus im arabischen Raum. Die Israelitische Gemeinde Basel wollte zu dieser Aussage keine Stellung nehmen.

Kein Platz für radikale Ansichten

Tonja Zürcher wie Johannes Sieber fordern von der Politik, bezüglich der Diskriminierung aktiver zu sein. «Noch immer fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, um solche Aussagen rechtlich zu sanktionieren», sagt Zürcher. Für Sieber ist die Regierung am Zug. Sie solle erklären, wer in der Verwaltung für diese Frage zuständig sei. «Und Politiker sollten sich bemühen, den Diskriminierungsschutz auf alle Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen auszuweiten», sagt Sieber.

Vielleicht verleihen die vom Imam gemachten Aussagen dem Anliegen Auftrieb. Die CVP Basel-Stadt jedenfalls hat umgehend auf die Bekanntmachung der Existenz eines radikalen Predigers in Kleinhüningen reagiert. Die Partei fordert eine flächendeckende Überprüfung der Basler Moscheen auf deren Extremismus- und Radikalisierungspotenzial. Zudem soll das Staatssekretariat für Migration prüfen, ob Ardian Elezi das Schweizer Bürgerrecht entzogen werden kann.

Gemäss Balz Herter, Präsident der CVP Basel-Stadt, sei man überrascht, «dass solch extremistisches Gedankengut im Kanton Basel-Stadt anzutreffen» ist. Insbesondere, weil der Regierungsrat keinerlei solche Tendenzen bei Imamen erkannt haben will. Für die Partei muss zudem die Ausweisung des Imams geprüft werden. Die Voraussetzung dafür sieht sie im Artikel 42 des Bundesgesetzes über das Schweizer Bürgerrecht als gegeben. Dieser Gesetzesartikel ermöglicht es, einer Person das Schweizer Bürgerrecht zu entziehen, wenn ihr Verhalten «den Interessen oder dem Ansehen der Schweiz erheblich nachteilig ist».

Grossrat Felix Eymann (LDP) hat ein grundsätzliches Problem mit solch extremen Positionen, egal aus welcher Ecke sie kommen. «Wir sind ein Land, das einen liberalen Geist pflegt und eine demokratische Verfassung hat, die von Toleranz und Respekt geprägt ist. Wer das nicht mittragen kann und an seinen radikalen Ansichten festhalten will, ist frei, das Land für immer zu verlassen», so Eymann. (Basler Zeitung)