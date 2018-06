Velofahrer benutzen schamlos Trottoir

«Halt!», «Guten Tag, steigen Sie bitte ab!» oder «Schieben!». Diese und ähnliche Worte in bestimmtem Ton richten zwei Polizisten gestern kurz nach acht Uhr in der Mülhauserstrasse im St.-Johann-Quartier an zahlreiche Velofahrer. Sie brechen im Minutentakt die Verkehrsregeln und halten es nicht für nötig, abzusteigen und ihre Velos auf dem Trottoir zu schieben. Zurzeit ist die Mülhauserstrasse zwischen Lothringer- und Elsässerstrasse mit einem allgemeinen Fahrverbot belegt, weil Bauarbeiter die Kanalisation sanieren. In der Mitte der Hauptfahrbahn klafft ein riesiges Loch und als Verbindung bleiben beidseits noch die Trottoirs.

Die wenigsten Velofahrer halten sich an diesem Morgen auf dem knapp 100 Meter langen Abschnitt – bevor die Polizisten einschreiten – an das Gebot, abzusteigen. Einer pfeilt mit raschem Tempo über das Trottoir an den Hauseingängen vorbei. Die meisten fahren langsam, einige steigen vom Sattel, bleiben mit einem Fuss auf dem Pedal stehen und geben mit dem anderen an – sie benutzen das Velo als Trottinett. Hat es Fussgänger auf dem Trottoir, schlängeln sich die Velofahrer an ihnen vorbei.

Das Bewusstsein für das Velofahrverbot ist durchaus vorhanden. Aber, so ein fehlbarer Velofahrer zur BaZ: «Ich fahre ja langsam.» Oder eine Fahrerin: «Es befindet sich ja niemand auf dem Trottoir.» Oder ein Dritter: «Ich halte mich fast immer an die Regeln.» An dieser Stelle kommt es zwischen den Velofahrern und Fussgängern aber aktuell auch zu Zwischenfällen. Anwohner Mike Cavin berichtet, dass es auf den Trottoirs bereits zu «Pöbeleien und Handgreiflichkeiten» gekommen sei.

Weg des geringsten Widerstands

Sein Bedauern zum Ausdruck wegen dieses Fehlverhaltens seitens der Velofahrer bringt Roland Chrétien. Der Geschäftsführer von Pro Velo beider Basel sagt aber, dass Fehlverhalten nicht nur den Velofahrern eigen sei: «Auch Fussgänger schlendern teilweise rücksichtslos vom Trottoir auf die Strasse. Ebenso würden Autofahrer sich wohl weniger an die Regeln halten, wenn sie nicht das grosse Vehikel daran hindern würde.» Chrétien ortet dahinter ein Naturgesetz: «Man wählt den Weg des geringsten Widerstands.» Er plädiert daher für etwas mehr Gelassenheit. «Es würde den Fussgängern wie den Velofahrern guttun, wenn sie es in solchen Situationen etwas lockerer nehmen würden.» Um dem noch etwas Nachdruck zu verleihen und die Velofahrer auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen, sei Pro Velo beider Basel daran, eine Kampagne auszuarbeiten. Diese soll demnächst lanciert werden.

Eine Kampagne, «Fair im Verkehr», hat bereits das Amt für Mobilität gemeinsam mit der Kantonspolizei Basel-Stadt gestartet. Auf Plakaten und in Spots im TV und auf Kanälen von Social Media werden die Verkehrsteilnehmer dazu aufgefordert, die Regeln zu beachten und Rücksicht zu nehmen. Wie Nicole Stocker, Sprecherin des Amts für Mobilität, sagt, gebe es bei solchen Kampagnen keine Wirkungskontrollen: «Es geht nicht darum, die Verkehrsregeln zu erklären: Jeder und jede weiss, was man darf und was nicht. Wir wollen vielmehr mit etwas Humor an das Ehrgefühl der Leute appellieren. Es ist ärgerlich, wenn Verbotsschilder wie bei der Mülhauserstrasse missachtet werden.»

Von einer unguten Verhaltensweise der Velofahrer auf Trottoirs spricht der Präsident von Fussverkehr Region Basel, Bruno Jagher: «Die Fussgänger sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer, und da sollten die Velofahrer unbedingt Rücksicht nehmen. Vor allem ältere Leute und Kinder brauchen auf dem Trottoir einen besonderen Schutz.» Jagher kritisiert auch das Verhalten der Polizei. «Die sind in solchen Situationen zu lasch. Es ärgert mich, dass sie jedem falsch parkierten Auto hinterherrennen und Bussen verteilen, die Velofahrer allerdings oft unbehelligt lassen.»

Unfallgefahr wegen Eingängen

Zwar waren die Polizisten gestern vor Ort und wiesen die Velofahrer auf das Fahrverbot hin und die Leute folgten artig. Einzig eine junge Frau hörte nicht auf den Polizisten, konnte sie auch nicht, denn sie hatte Stöpsel mit Musik auf den Ohren. Allerdings stimmt in diesem Fall, dass die Polizisten wegen eines falsch parkierten Autos vor Ort waren. Ein VW-Bus stand auf einem mit Baustellenabschrankungen gesperrten Parkplatz und stand der Baufirma bei ihren Arbeiten im Weg.

Die Polizei verbietet Velofahrern das Fahren auf dem Trottoir allerdings nicht in jedem Fall. So erlaubten die Gesetzeshüter im Sommer letzten Jahres den Velofahrern, die Mittlere Brücke auf dem Trottoir zu überqueren. Die Fahrspur war damals wegen Gleissanierungsarbeiten einige Wochen gesperrt, die Trottoirs offen. Wie Polizeisprecher Toprak Yerguz sagt, seien dort die Platzverhältnisse aber besser gewesen. «Im Fall der Mittleren Brücke hat sich das bewährt, weil es seitlich keine Hauseingänge hat.» Bei der Mülhauserstrasse hingegen gelte wegen der Hauseingänge auf den Seiten Fahrverbot. Yerguz: «Hier können sich gefährliche Situationen ereignen.»

Die Bauarbeiten im entsprechenden Abschnitt auf der Mülhauserstrasse sollen bis Mitte Juli 2018 abgeschlossen sein. Notwendig geworden sind sie, weil sich die Kanalisation in einem schlechten Zustand befindet. Für die Velofahrer und die Autofahrer ist eine Umleitung signalisiert.

(Basler Zeitung)