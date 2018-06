Velofahrer bremst Bus aus – Passagier verletzt

Ein Passagier eines Busses der Basler Verkehrsbetriebe ist bei einem Bremsmanöver in der Innenstadt am Montagabend leicht verletzt worden. Der Bus der Linie 34 hatte laut Polizei bei der Haltestelle Schifflände am Rhein wegen eines unerwartet anhaltenden Velofahrers stark bremsen müssen.

Bus und Velo kollidierten dabei leicht, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Der Radfahrer fuhr davon, bevor die Polizei eintraf. Sie sucht Zeugen. (amu/sda)