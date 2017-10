Velofahrer stürzen wegen gespannter Seile

Eine besonders gefährliche Aktion leisteten sich Unbekannte in Basel am Mittwoch: Sie spannten Seile über einen Veloveg in der Langen Erle.

Ein Velofahrer, er war mit eingeschaltenem Licht auf dem unbeleuchteten Erlenparkweg unterwegs, bemerkte plötzlich bemerkte die beiden dünnen Seile, welche über den Veloweg gespannt waren. Doch es war bereits zu spät: Trotz starken Abbremsens stürzte der 51-jährige zu Boden, heisst es in einer Mitteilung der Basler Staatsanwaltschaft. Ein weiterer Fahrradfahrer habe noch knapp gewarnt werden können.

Kurze Zeit später stürzte ein weiterer Velofahrer. Er war ebenfalls auf demselben Weg in Richtung Riehen unterwegs. Auch der 56-jährige fuhr in ein über die Strasse gespanntes, dünnes Seil und stürzte zu Boden. Der Gestürzte konnte danach einen weiteren Fahrer gerade noch rechtzeitig warnen.

Die Seile waren an zwei Verkehrstafeln befestigt, die sich kurz vor einer Unterführung befanden. Beim zweiten Fall wurde ein dünnes Seil an zwei Bäumen angebracht und über den Veloweg gespannt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Störung des öffentlichen Verkehrs und Gefährdung des Lebens eingeleitet. (dou)