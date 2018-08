Velofahrerin beim Spurwechsel angefahren

Die 54-jährige Frau war mit dem Velo kurz vor 18.30 Uhr auf der Münchensteinerbrücke in Richtung Gundeldingen unterwegs, als sie von der rechten Spur auf die linke wechselte, um in Richtung Dreispitz zu fahren. Dabei wurde ihr Velo vom Personenwagen erfasst.

Die Frau wurde am Mittwochabend mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme eines Spitals der Stadt gebracht, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Abend mitteilte. Die Unfallursache ist noch unklar. Ein Alkoholtest beim 46-jährigen Autolenker verlief negativ. Teile der Strasse waren am Abend für rund drei Stunden gesperrt. (amu/sda)