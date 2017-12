Verdacht auf illegale Organentnahme

Noch heute leidet die Mutter aus dem süddeutsch-schweizerischen Grenzgebiet an einem Schockzustand. Während sie erzählt, wischt sie sich immer wieder Tränen aus den Augenwinkeln. Am 6. August 2017 starb ihr 20-jähriger Sohn. Der Totenschein wurde offiziell um 10.18 Uhr im Universitätsspital Basel ausgestellt. «Ich kann mir immer noch nicht erklären, warum er überhaupt nach Basel gebracht worden ist», sagt sie. Dazu habe es keinen ersichtlichen Grund gegeben. Sie hat den Verdacht, Ärzte am Unispital seien in einen organisierten Organhandel verstrickt. Doch ist das mehr als eine abenteuerliche Spekulation? Zumindest gibt es Indizien, die den Verdacht begründen.

In der Nacht auf den 6. August übernachtete der Sohn bei einem Bekannten in einer Maulburger Wohnung. Was dort genau passierte, untersucht zurzeit die Kriminalpolizei in Baden-Württemberg. Eine Notärztin jedenfalls wurde gerufen, weil der 20-Jährige auf dem Sofa lag und ernsthafte Verletzungen an Kopf und Körper hatte und nicht mehr ansprechbar war. So steht es in Dokumenten, in welche die Basler Zeitung Einblick hatte.

Die deutsche Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Verletzungen in Zusammenhang mit einem Verbrechen stehen. «Er sah aus, als wäre er aus dem fünften Stock gefallen und nicht nur vom Sofa», erzählt die Mutter. Seltsam aber, dass die Kleider beim Eintreffen der Rettungskräfte keine Blutspuren aufwiesen. Es macht den Anschein, als hätte jemand den 20-Jährigen umgezogen, nachdem man ihn massiv verletzt hatte. Die Untersuchungsbehörde jedenfalls geht nicht von einem Unfall aus und hat ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet.

Warum nach Basel gebracht?

Ein Kriminalkommissar hielt in seinem Bericht fest, dass der 20-Jährige bereits klinisch tot gewesen sei, als die Notärztin dort angekommen sei und der Kreislauf nicht mehr richtig funktioniert habe. Doch die Mutter, selber Pflegefachfrau, bezweifelt die Richtigkeit einer solchen Vor-Ort-Feststellung. Einen klinischen Tod könne eine Notärztin gar nicht ohne spezifische Geräte feststellen, sagt sie. Dazu müsse der Patient ins Spital. Ausserdem sei ein solcher Befund gar nicht möglich, wenn sich die Ärztin erst fünf Minuten in der Wohnung befunden habe, weil zahlreiche Untersuchungen notwendig seien, die mehr Zeit in Anspruch nehmen würden.

Die Notärztin jedenfalls hielt später in ihrem Bericht fest, der Patient sei zwecks Organentnahme nach Basel gebracht werden. Aber warum Organentnahme? Und warum wurde dazu kein deutsches Spital ausgewählt? Und noch verwirrender: Der 20-Jährige besass gar keinen Spenderausweis. «Aus medizinischer Sicht ist kein Grund ersichtlich, der einen viele Minuten dauernden Transport von Maulburg mit dem Krankenwagen nach Basel gerechtfertigt hätte», sagt der Basler Anwalt Stefan Suter, der die Mutter vertritt. «Nirgends steht, der Patient müsse dringend nach Basel, weil dort die bessere medizinische Betreuung oder die besseren Lebenserhaltungsmassnahmen möglich sind. Wenn es um Sekunden ging, warum wurde der Mann nicht ins nähere Spital in Schopfheim oder nach Lörrach gebracht? Zum Beispiel mit dem Helikopter?»

Diese Frage stellt sich auch, da die Notärztin noch in der Wohnung lebenserhaltende Massnahmen eingeleitet hat. Wozu hat sie dies getan, wenn der Patient bereits als klinisch tot gegolten hat? Die deutsche Notärztin war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Was steht im Obduktionsbericht?

Fragen drängen sich auch zu dem auf, was in Basel passiert ist. Ob es zu einer Organentnahme gekommen ist oder nicht – die Mutter weiss es nicht. Einerseits hiess es, Organe hätten keine entnommen werden können, da der Tote nicht mehr in dem dafür erforderlichen Zustand gewesen sei – andererseits konnte ihr bislang niemand belegen, dass ihrem Sohn keine Organe für eine Organtransplantation entnommen worden sind. Ob ihr Sohn in Basel von einer bestimmten Person in einer dubiosen Organkette erwartet worden ist – die Mutter weiss es nicht. «Interessant ist, dass im Protokoll der deutschen Ermittler festgehalten wird, ein unbekannter Arzt habe den Tod festgestellt. Warum das so notiert wurde, wissen wir nicht», sagt Suter.

Ein weiterer Punkt, der bei der ganzen Geschichte hellhörig macht: Die Mutter wurde anfänglich nicht zu ihrem toten Sohn vorgelassen. Warum, weiss sie nicht. Angestellte des Basler Rechtsmedizinischen Institutes hätten versucht, sie abzuwimmeln, erzählt sie. Dies war vor der eigentlichen Obduktion des Leichnams. Die Mutter befürchtet, dem Sohn seien gegen seinen Willen und ohne eine Einwilligung Organe entnommen worden und das habe dann durch die Obduktion vertuscht werden sollen – einen Beweis für diese Darstellung hat sie nicht.

Über das Resultat der Obduktion haben weder Mutter noch Anwalt bislang von den Behörden Informationen erhalten, einen Einblick in den rechtsmedizinischen Bericht wurde ihnen noch keiner gewährt. Ist es zu einer Organentnahme vor der Obduktion gekommen, müsste das dort erwähnt sein. Im Raum steht der Verdacht, fürs Unispital tätige Ärzte hätten Notärzte, mit denen sie immer wieder in Kontakt stehen, für eine rasche Organentnahme in bestimmten Fällen animiert – Spenderorgane sind gesucht und die Wartelisten lang.

Das Universitätsspital Basel habe keine Kenntnis von einer Untersuchung der Basler Staatsanwaltschaft im besagten Fall, sagt Martin Jordan, Mediensprecher des Universitätsspitals Basel, auf Anfrage. «Bei einer Organentnahme halten wir uns an die gesetzlichen Richtlinien, die besagen, dass eine Organentnahme nur dann erfolgen kann, wenn die verstorbene Person selbst oder ihre Angehörigen ausdrücklich damit einverstanden sind.» Selbstverständlich gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.

