Verfolgungsjagd in der Innenstadt

Zwei Männer haben am Samstagmorgen in Basel zunächst einer Restaurantangestellten das Portemonnaie gestohlen, ehe sie nach einer Flucht in einem Taxi dessen Fahrer ausraubten. Die Polizei nahm die mutmasslichen Täter fest. Ein Passant wurde verletzt.

Die beiden Männer hatten kurz nach 8.30 Uhr das Restaurant zum Braunen Mutz am Barfüsserplatz betreten, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Einer der Männer raubte der Serviertochter das Portemonnaie und stiess diese dabei weg.

Nachdem die Täter aus dem Restaurant geflohen waren, versuchte ein Passant, die beiden aufzuhalten. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem der Passant leicht verletzt wurde. Das geraubte Portemonnaie fiel zu Boden. Die Räuber flüchteten in die Steinentorstrasse, wo sie ein Taxi bestiegen.

Nach einer Fahrt über den Rhein zum Tangentenweg im Rosentalquartier bedrohten die Männer den Taxifahrer und raubten mehrere hundert Franken, ehe sie flüchteten. Der Fahrer verständigte in der Folge die Polizei. Diese nahm in einem Hinterhof an der Brombacherstrasse einen 20-jährigen Kosovaren und einen 24-jährigen Mazedonier fest. (rvr/sda)