Verletzte nach Streit unter Frauen im Rotlicht-Milieu

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kam es um 00.30 Uhr vor einem Lokal in der Webergasse zunächst zu einem Streit zwischen den drei Nigerianerinnen. Danach verlagerte sich die Auseinandersetzung ins Teich- respektive Sägergässlein, wo die eine der Täterinnen der 24-Jährigen eine schwere Schnittverletzung im Gesicht zufügte. Nachdem das Opfer in die Webergasse zurückgerannt war, wurde es dort auch noch von der andern Frau angegriffen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Verletzte musste in die Notfallstation eingewiesen werden.

Die mutmasslichen Täterinnen, zwei Nigerianerinnen im Alter von 23 und 37 Jahren, ergriffen die Flucht, konnten aber im Zuge einer sofortigen Fahndung festgenommen werden. Zum genauen Tathergang und zum Grund des Angriffs wurden Ermittlungen eingeleitet. (amu/sda)