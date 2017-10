Versuchter Raub nach Bankbesuch

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag in Basel versucht einer Frau die Tasche zu rauben. Die 69-Jährige hatte zuvor an einem Bankschalter mehrere tausend Franken bezogen. Sie blieb beim Raubversuch unverletzt.

Die Frau war beim Geldbezug im Kleinbasel wahrscheinlich vom Täter beobachtet worden, teilte die Basler Staatsanwaltschaft mit. Nachdem sie mit dem Tram zum Marktplatz gefahren war und zu Fuss in Richtung Hauptpost ging, wurde sie gegen 12:45 Uhr in der Rüdengasse vom Täter mit einer Stichwaffe bedroht. Als es dem Mann nicht gelang, ihr die Tasche zu rauben, flüchtete er in Richtung Marktplatz. (dou/sda)