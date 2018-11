Wanders und Bekele mit Streckenrekord

Der 36. Basler Stadtlauf war ein absoluter Top-Jahrgang. Tausende Laufsportbegeisterte liefen bei optimalen Temperaturen den Rundkurs durch die Basler Innenstadt.

Als die über 8000 Teilnehmer im Ziel waren, machte sich am späten Samstagabend die Elite an der Startlinie auf dem Münsterplatz bereit. Was die Zuschauer entlang der Strecke danach zu sehen bekamen, war absolute Spitzenklasse.

Der Genfer Julien Wanders und Helen Bekele Tola aus Äthiopien verteidigten ihre Titel und liefen beide Streckenrekord. Wanders brauchte für die 7,5 Kilometer 21.23,6 Minuten, Bekele für 5,9 Kilometer 18.45,2 Minuten. Eine ausführliche Berichterstattung zum Stadtlauf folgt in der BaZ vom Montag. Alle Resultate finden Sie unter www.stadtlauf.ch (Basler Zeitung)