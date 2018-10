Was macht Kanye West in Basel?

Der US-Rapper Kanye West hält sich zurzeit in der Schweiz auf. Der 41-Jährige besucht den Schweizer Jacques Herzog in Basel.

Auf Twitter postet er ein Bild mit dem weltberühmten Architekten. Das Büro von Herzog (Herzog & de Meuron) bestätigt den Besuch von Kanye, gegenüber dem Online-Medium «Nau»: «Herr West ist zur Zeit in Basel und hat unserem Office einen Besuch abgestattet.»

In seinem Album «Kids See Ghosts», das er mit Kid Cudi aufgenommen hat, erwähnt der Rapper das Architektenduo. Im Titelsong rappt Kanye kryptische Zeilen, aber das Name-Dropping ist klar: «Ultraleichtes Bauen, in einem Gebäude von Miuccia / Herzog & de Meuron in einem Büro, draussen in Basel / Nicht in Miami / in der Schweiz.» Kanye West hat 2013 beim Art-Basel-Ableger in Miami einen Überraschungsauftritt hingelegt, in einem Gebäude, das Herzog & de Meuron entworfen haben. Der Rapper und die Starachtitekten sind seit Jahren befreundet.

Ob sich seine berühmte Frau Kim Kardashian ebenfalls in Basel befindet, ist unklar.

Übernommen von 20Min//fss (ens)