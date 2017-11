Weitere Einschusslöcher in Autos entdeckt

Der Mann, der in der Nacht auf Samstag in Basel von einem Balkon aus auf Autos und Linienbusse geschossen hatte, wird am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei hatte einen 45-jährigen Filipino festgenommen, nachdem ihr um ein Uhr in der Früh von einem Nachbarn die Schüsse gemeldet worden waren. Der Schütze hatte von einem Balkon an der Metzerstrasse beim Kannenfeldplatz mit einem Gewehr auf Fahrzeuge geschossen.

Nun wird Untersuchungshaft beantragt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Das Tatmotiv ist weiter unbekannt. Wegen des laufenden Verfahrens waren keine weiteren Informationen erhältlich zur Person, deren Zustand zum Tatzeitpunkt und zu ihrem Hintergrund.

Nachdem zunächst bei zwei Bussen der Linie 36 sowie an drei parkierten Autos Einschusslöcher festgestellt worden waren, haben nun weitere Personen Anzeige wegen solcher Beschädigungen an ihren Autos erstattet.

Laut dem Sprecher waren die Projektil-Löcher an den Bussen erst im Depot bemerkt worden, beim Kontrollgang nach dem Parkieren des Fahrzeugs. Offenbar habe der Täter die Busse beim Vorbeifahren beschossen.

Verletzt worden war durch die Schüsse niemand. Unklar war gemäss dem Sprecher noch, ob formell der strafrechtliche Vorwurf der Gefährdung des Lebens erhoben wird, da die Einschusslöcher an den Bussen im Blech liegen.

Abklärungen zur Waffe laufen noch. Laut Staatsanwaltschaft handelte es sich nicht nur um ein Luftgewehr, aber nicht um ein Sturmgewehr. Nicht zu erfahren ist derzeit auch, wie der Mann in den Besitz der Waffe gekommen war und ob er dazu berechtigt war. (amu/sda)