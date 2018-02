Wenig Manchester in der City

Wenn der FC Basel heute in der Champions League im St. Jakob-Park gegen Manchester City antritt, wird das Stadion voll sein. In der Innenstadt deutete wenige Stunden vor dem Spiel noch wenig auf das bevorstehende Highlight hin.

Trotz strahlend schönem Wetter fanden am Nachmittag ungewöhnlich wenige Manchester-Fans den Weg in die Innenstadt. Zumindest verglichen mit früheren Begegnungen des FC Basel gegen englische Vereine. In der Steinenvorstadt fällt vor allem eines auf: Die Präsenz der Basler Polizei ist gross. Es flanieren beinahe mehr Polizisten durch die Strasse als Fussballfans.

Auch das britische Sky Sports Kamerateam ist in der Steinenvorstadt anzutreffen. Die Fussballexperten von der britischen Insel dürften sich der Stärke des Schweizer Serienmeisters bewusst sein.

Wer ein Ticket für das Achtelfinal-Hinspiel ergattern konnte, sollte sich überlegen noch einen Schal mitzunehmen. Wettervorhersagen sehen einen Temperaturfall unter -2 Grad Celsius vor. Dabei können die zahlreich vertretenen Verkäufer in der gesamten Innenstadt Abhilfe verschaffen. (amu/rvr)