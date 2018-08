Weniger Kriminalität dank legalen Drogen

Es ist ein simpler Satz, der gerade schweizweit für Wirbel sorgt. Im Parteiprogramm der Basler FDP steht seit Montagabend, dass «Drogen grundsätzlich nicht verboten sein sollen». Gemeint sind damit ausdrücklich sämtliche Substanzen, auch sogenannt harte Drogen. «Kokain aus der Drogerie», titelte das St. Galler Tagblatt, «Drogenlegalisierung legt Schwarzmarkt trocken», zitiert 20 Minuten Neu-FDP-Mitglied und Ex-Stadtentwickler Thomas Kessler.

Kessler hat die heutige Schweizer Drogenpolitik mit dem Fokus auf Schadensminderung mitgeprägt. Er ist jedoch nicht der erste Freisinnige, der eine Legalisierung will. Bereits seit Jahrzehnten setzen sich Basler FDP-Mitglieder für eine liberalere Handhabung ein. Für Parteipräsident Luca Urgese steht fest, dass der Kampf gegen Drogen gescheitert ist. «Das Elend, das wir von Heroin und dem Platzspitz kennen, das ist heute keine Realität mehr», sagt er. «Heute kiffen die Leute oder nehmen Kokain. Und viele von ihnen haben ihren Konsum im Griff.»

Aus diesem Grund wolle er keine Abgabe auf Rezept nur für Kranke oder Süchtige. «Es geht darum, dass die Menschen das Recht haben sollten, sich an Substanzen zu berauschen. Sie tun es seit Jahrtausenden und sie werden es wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit tun – ganz egal, ob es gerade illegal ist oder nicht.»

Keine Registrierungspflicht

Bei der Umsetzung will Urgese fast die grösstmögliche Freiheit. Zwar sollen Koks und Co. nicht gerade im Detailhandel erhältlich sein, «aber vielleicht in Drogerien oder Apotheken». Garantiert werden müsse der Jugendschutz durch Vorweisen eines Ausweises. Auf eine Pflicht zur Registrierung als Konsument möchte Urgese aber verzichten. Eventuell könne man, ähnlich wie das Casinos mit Spielsüchtigen tun, eine schwarze Liste führen mit Personen, die bereits in einer Entzugseinrichtung waren oder Ähnliches.

Einer, der bereits seit 30 Jahren für eine Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten kämpft, ist der Basler Anwalt und FDP-Mann Luc Saner. Er ist froh, dass seine Partei die Legalisierung als Zukunftsvision aufgenommen hat. Früher habe er da auch parteiintern viel mehr Gegenwind gespürt. Dabei sei eine Legalisierung nur von Vorteil. «Der Staat spart die immensen Kosten für die Strafverfolgung und kann gleichzeitig noch Steuern auf die Substanzen erheben.» Für Saner steht aber auch ein urliberales Argument im Zentrum: «Selbstschädigendes Verhalten sollte nicht strafbar sein, sondern liegt in der Eigenverantwortung des Einzelnen.»

Toni Berthel ist Präsident der Eidgenössischen Kommission für Suchtfragen. Er findet es positiv, dass die Diskussion um eine Drogenlegalisierung wieder angestossen wurde. Für ihn geht es dabei um drei Themen: die Entkriminalisierung des Konsums, eine Produktion sowie ein Vertrieb der Substanzen unter sicheren Bedingungen sowie der Jugend- und Konsumentenschutz.

«Cannabis ist nicht Crystal Meth»

Eine komplette Freigabe aller Drogen, wie sie der Basler FDP vorschwebt, das lehnt Berthel ab. «Verschiedene Substanzen müssen unterschiedlich angeschaut werden», sagt er. «Man darf nicht Crystal Meth, das ein enorm hohes Suchtpotenzial hat und den Körper schwer schädigt, wie Cannabis behandeln.» Anstatt eine völlige Legalisierung befürwortet Berthel daher eine Regulierung. «Wie das ablaufen könnte, da kennen wir in der Schweiz ja viele Beispiele. Hustensirup ohne Opioide gibt es beispielsweise ohne Rezept, andere nur mit.» Im Fall von Cannabis gebe es ausserdem ja bereits Beispiele verschiedener Regulierungsmodelle, beispielsweise aus den USA, Uruguay und Kanada.

In Amerika gibt es Staaten, in denen der Konsum auf Rezept legal ist. In anderen darf auch «recreational marijuana» gekauft werden, also Gras zum Entspannen. In Uruguay baut der Staat selber grosse Mengen Hanf an und verkauft das berauschende Produkt in registrierten Apotheken. Kanada setzt auf legalen Anbau und Vertrieb durch lizenzierte Läden sowie eine Obergrenze von 30 Gramm als legalen Besitz. Das Land rechnet mit rund 300 Millionen Franken Steuereinnahmen durch die Regulierung.

Im Umgang mit anderen Substanzen fehlt es derzeit an Erfahrungen. «Wenn es um sogenannt harte Drogen wie Kokain geht, da müsste man halt ausprobieren können, was Sinn macht. Um ein gutes Modell zu finden, braucht es die Möglichkeit zu forschen», sagt Berthel. Ziel sei, langfristig vom aktuell unkontrollierten in ein kontrolliertes System zu wechseln. Auch Urgese betont: «Das ist weder heute noch morgen umsetzbar, sondern eine Vision.»

