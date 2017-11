Wenn der Preis gar keine Rolle spielt

Die Baselworld bringt die grosse Welt in unsere Stadt. Sie verleiht ihr für ein paar Tage den Glanz von internationaler Bedeutung. Mit dem Charme des Einzigartigen. Keine andere Stadt kann mithalten. Auch nicht Zürich. Das tut der Basler Seele besonders gut.

Nun erfahren wir, dass sich die Zahl der Aussteller an der Baselworld 2018 halbieren wird. Das ist ein Anschlag auf die Bilanz der Messe und unzähliger Zubringer. Wir haben uns an die Uhrenmesse als Selbstläufer mit Erfolgsgarantie gewöhnt. Ist sie nicht. Die grosse Zahl der Profiteure wird das zu spüren bekommen.

Die «Kunsthalle» ist für Aussteller eines der beliebtesten Restaurants. Der ehemalige Wirt Peter Wyss äusserte sich gelegentlich leicht frustriert. Er könnte die Preise verdoppeln, sie wurden bezahlt. «Alles wird auf Spesen konsumiert. Der Preis spielt überhaupt keine Rolle.»

Das ist nicht einfach ein Ausstellungsstand, das ist Wohlstand pur.

Bei diesem profitschwangeren Klima ist die Versuchung gross, Messepreise zu verlangen, statt die normale Speisekarte aufzulegen. Dazu passt die Meldung eines Kellners: «Chef, ich habe am Tisch sieben 250 Franken Trinkgeld bekommen.» «Da musst du dich aber anstrengen, ein Kollege bekam 650 Franken.» Live mitbekommen am Stammtisch der «Kunsthalle».

Peti, ein guter Bekannter, arbeitete für die Uhrenmesse jahrelang beim Standbau. Da wird Luxus im Quadrat präsentiert. Das ist nicht einfach ein Ausstellungsstand, das ist Wohlstand pur. Item, Peti schuftete während ein paar Wochen fast Tag und Nacht. Diese Sonderschichten waren für ihn natürlich anstrengend. Dafür gut bezahlt. Was heisst gut? Er träumt heute noch davon.

In den letzten Jahren sind in Basel etliche Hotels neu eröffnet worden. Nicht zuletzt wegen Baselworld und der Art. Marktwirtschaft funktioniert nach Angebot und Nachfrage. Sind Hotelbetten knapp, steigt der Preis. Zum Teil unverschämt. Auch private Anbieter hatten das Geschäft entdeckt. Kollege Fredy vermietete regelmässig ein Zimmer seiner Wohnung an einen Aussteller. Und kassierte für die zehn Übernachtungen fast drei Monatsmieten.

Nick Hayek, grösster «Uhrenmacher» der Welt, ist zuversichtlich. Nun werde er in Basel wieder günstiger übernachten können. Ihn stört eine bescheidenere Baselworld nicht. Dior und weitere Modehäuser würden Uhren lediglich als Accessoires ausstellen, seien jedoch nicht Uhrenfabrikanten. Er bleibe in Basel, versprach Hayek. Baselworld sei allein schon für den Standort Schweiz der Uhrenindustrie wichtig.

Die Baselworld bleibt in wunderbarer Erinnerung.

Wie das in drei, vier Jahren sein wird, dazu mochte sich Hayek nicht festlegen. Das ist eher beunruhigend. Die Entwicklung kann so oder anders verlaufen. Nichts ist mehr gewiss, vieles ist möglich.

Diese Perspektive ist ernüchternd. Denn eines scheint sicher zu sein: Der Goldesel namens Baselworld hinterlässt traumhafte Geschäftsjahre. Diese Galavorstellung allerdings ist zu Ende. Sie bleibt in wunderbarer Erinnerung. Wie sagt man? Das Leben geht weiter.

Denkbar ist: In wenigen Jahren wird es auch die abgespeckte Baselworld nicht mehr geben. Was dann? Bleibt der glanzvolle Messebau von Herzog & de Meuron leer? Wohl kaum. Die globalisierte Wirtschafts- und Arbeitswelt steckt mitten in der digitalen Revolution. Wir können sie uns nicht wegwünschen. Sie ist reale Wirklichkeit mit Risiken und Chancen.

Auch nach Baselworld: mit momentan vielleicht noch unvorstellbaren Chancen. (Basler Zeitung)