«Wenn ich das nur schon höre, schlimm»

Zwei politische Vorstösse und über 700 Unterschriften sowie ein Gespräch mit Vertretern des Karmeliterordens vermochten Regierungsrat Baschi Dürr nicht zum Einlenken bringen: Der indische Mönch Jacob Lalu soll in Basel keine Aufenthaltsbewilligung erhalten für einen Sprachaufenthalt und das Gastrecht im Karmeliterkloster an der Mörsbergerstrasse. Nun wird das Gericht über die Angelegenheit befinden müssen. Dürr blieb stur. Deshalb hat es dem 93-jährigen alt Regierungsrat Eugen Keller (CVP), der sich nie zuvor über einen amtierenden Kollegen geäussert hat, den Hut gelupft.

BaZ: Eugen Keller, Sie haben Ihre religiösen Lebensgrundlagen in der Pfarrei St. Josef erhalten und direkt miterlebt, wie Pfarrer Ruedi Beck die Nachfolgeprobleme in der Kirchgemeinde löste, indem er indische Priester nach Basel einlud. Sie haben seit diesem Beginn die Karmeliter in Basel unterstützt …

Eugen Keller: Ja, das war nicht einfach. Es brauchte die Hilfe des Bischofs. Es bedurfte umfangreicher Abklärungen. Aber vor zehn Jahren – wir feiern dieses Jahr das Jubiläum – konnte das Kloster gegründet werden. Vier Padres übernahmen das Haus der Römisch-katholischen Kirche an der Mörsbergerstrasse. Bis zum heutigen Tag war das nie ein Problem. Vielmehr kam der Vorgänger von Baschi Dürr, alt Regierungsrat Hanspeter Gass, sogar zur Einweihung. Die Padres stehen den Menschen wirklich rund um die Uhr zur Verfügung. Statt auf Kosten der Allgemeinheit einen Psychiater aufsuchen zu müssen, kann man sich an einen Seelsorger der Karmeliter wenden. Umso mehr ärgert es mich, dass nun Baschi Dürr ein Einreisegesuch abgewiesen hat.

Sie haben ihm einen Brief geschrieben. Was stand darin?

Ich kann es Ihnen vorlesen. Ich entfliehe ja jedes Jahr dem europäischen Winter und vereise nach Indien …

Bitte …

Ich schrieb: «Bevor ich Badeferien geniesse, muss ich meinen Frust über deinen unseligen Entscheid loswerden. Ich mische mich normalerweise nicht in Angelegenheiten der amtierenden Regierung ein, weil man nicht über alle erforderlichen Detailkenntnisse verfügt. Im vorliegenden Fall fühle ich mich mitbetroffen.» Und zu seinem Verhalten teilte ich ihm mit: «Ich bin im hohen Mass verärgert, vor allem über den Beamten, der ein einen derart unmöglichen Entscheid fällt und über dich, weil du diesen Unsinn unterschrieben hast und ihn immer noch verteidigst.»

Was hat sich geändert zwischen der Ära Hanspeter Gass und der Amtszeit von Baschi Dürr?

Man kann nur rätseln. Als ich noch Regierungsrat war, sagte ich meinen Beamten, dass ich nicht ihr Kindermädchen spiele. Sie sollen ihre Arbeit selbstständig ausführen. Aber ich wollte wissen, was sie machen. Und wichtige Entscheide mussten sie mir vorlegen. Dann wurde gestritten. Wir stellten Fragen wie: Ist das nötig? Muss das so sein? Denn als Politiker bin ich verpflichtet, das umzusetzen, was ich als richtig erachte. Wenn die Juristen glaubten, etwas gehe nicht, dann forderte ich sie auf, einen kreativen Weg zu finden, um eine Sache dennoch auf legalem Weg umzusetzen. Punkt, Schluss, so führt man. Ist der Gestaltungsspielraum bei den Karmelitern vorhanden?

Nur höchst selten findet man keinen Ausweg. Vor allem dann, wenn sich Beamte an einem Paragrafen festklammern und behaupten, es gehe nicht. Baschi Dürrs Vorgänger, Hanspeter Gass, hat ja auch als Sicherheitsdirektor mit seinem Stab den Orden der Karmeliter ermöglicht und damit gewiss nichts Unrechtes getan.

Warum nutzt Baschi Dürr diesen für einen Regierungsrat möglichen Gestaltungsspielraum nicht?

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Baschi Dürr nicht erfasst hat, was die Karmeliter für die Allgemeinheit tun. Ich begreife nicht, dass eine Amtsperson von diesem Rang nicht erkennt, dass er ein solches Problem lösen kann.

Regierungsrat Baschi Dürr hat ein mehrseitiges Schreiben unterzeichnet – es liegt der Basler Zeitung vor – das in schwülstigen Worten juristische Luft mixt und im Kern das Gefühl verbreitet, der Mönch würde in der Schweiz letztlich untertauchen und mache sich der seelsorgerlichen Tätigkeit verdächtig. Es ist Ausdruck der Angst vor einem Mönch.

Wenn ich das nur schon höre, schlimm! Vielleicht stand der Beamte unter dem Eindruck einiger indoktrinierender Fundamentalisten oder islamischer Hassprediger? Aber Seelsorge als «verdächtig» zu bezeichnen, beweist einfach, dass sich Dürr und sein Beamter mit der wertvollen Tätigkeit der Karmeliter nicht im Geringsten auseinandergesetzt haben.

In der Verhandlung mit den Vertretern der Karmeliter konnte Baschi Dürr vergangene Woche nicht über seinen Schatten springen. Wie war das bei Ihnen als Regierungsrat; fiel dies Ihnen jeweils leicht?

Ich hatte nicht selten mit der Progressiven Organisation Basel Krach – vor allem als es um den Bau der Nordtangente oder um Verkehrsprobleme ging. Auch ich liess mich infrage stellen. Wenn jemand die Energie aufbringt, mich anzugreifen, kann es ja sein, dass die recht haben. Vielleicht habe ich mich auch nur unklar ausgedrückt? Man sollte jedenfalls die Grösse haben, zuzugeben, dass man sich verrannt hat.

Macht Baschi Dürr seinen Job gut?

Als ehemaliger Regierungsrat hätte ich mich, wie ich es bisher hielt, nie einmischen wollen. Nun habe ich den Eindruck gewonnen, dass er geführt wird, statt selber zu führen. Mehr sage ich nicht dazu.

Ich fragte Sie auch deshalb, weil Riehen von Einbrechern besonders geplagt ist und Sie betroffen sein könnten.

Sie sagen es. Auch bei mir wurde eingebrochen. Zwei junge Diebe mit Kapuzen hatten sich über den Hinterausgang davongemacht, als ich sie im Haus überrascht hatte. Die Polizei war sehr schnell vor Ort. Die Kritik an der Aufhebung des Polizeipostens in Riehen kann ich aber nicht teilen. Ich glaube, die Polizei ist gut organisiert und erreichbar. Allerdings: Die Einbrecher wurden auch nicht erwischt.

Was ist die Konsequenz für den Orden, wenn Baschi Dürr den Priestern weiterhin solche Steine in den Weg legt?

Im Extremfall muss das Karmeliter-Kloster in Basel schliessen. Das wäre absurd – für mich undenkbar. In unserem Land sind Seelsorger Mangelware, wie auch Spezialisten in der Chemie selten sind. Dort lässt man auch Mitarbeiter aus Drittstaaten einreisen. Sie müssen wissen, dass die Römisch-katholische Kirche die Karmeliter nicht geholt hätte, wenn sie selber über genügend Personal in der Schweiz verfügen würde. Wir dürfen einfach froh sein, dass jemand aus dem Ausland kommt und die gute Arbeit übernimmt. Die Karmeliter pflegen ein Rotationsprinzip. Spätestens nach fünf Jahren ziehen die Mönche weiter, niemand taucht unter. In dieser Zeit sollen sie an einer Basler Sprachschule gut Deutsch sprechen lernen. Sie möchten ja der Bevölkerung hier dienen. Diese Samaritertätigkeit am Nächsten sollte der Staat unterstützen. (Basler Zeitung)