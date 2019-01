Wer hatte grün?

Am Montagabend kam es inmitten der Verzweigung Grenzacher­strasse / Schwarzwaldstrasse zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Beide Autofahrer gaben an, dass sie bei grün gefahren waren. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 20'000 Franken. (cj)