Wilde Flucht in einem gestohlenen Auto

Nach einer Flucht mit hoher Geschwindigkeit in einem Auto durch die Stadt Basel hat die Polizei am Sonntagabend die beiden Fahrzeuginsassen festgenommen. Das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet.

Die Grenzwache hatte das gestohlene Auto um 20 Uhr beim Voltaplatz entdeckt und kontrollieren wollen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. In der Folge sei das Fahrzeug jedoch unter grober Missachtung von Verkehrsregeln in Richtung Dreispitz davongefahren.

Aufgefunden wurde das Auto nach einer Verfolgung am Eidgenossenweg beim St. Jakob. Kurze Zeit später habe die Polizei in Zusammenarbeit mit der Grenzwache einen 21-jährigen Schweizer und einen 20-jährigen Italiener festgenommen. Verletzt wurde niemand. (amu/sda)