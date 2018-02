Wilde als Gemeindepräsident von Riehen wiedergewählt

Wilde lag dabei deutlich vor Christine Kaufmann (EVP) und Martin Leschhorn (SP). Im Gemeinderat sind vier Sitze besetzt.Hansjörg Wilde, der von einer bürgerlichen Allianz aus CVP, FDP, LDP und SVP unterstützt wurde, erzielte 3296 Stimmen. Auf dem zweiten Rang folgte mit 1923 Stimmen die EVP-Kandidatin Christine Kaufmann, die schon vor vier Jahren angetreten war. Martin Leschhorn von der SP erhielt 919 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 3195 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 48,9 Prozent. Wilde ist seit 2014 Gemeindepräsident von Riehen. Er hatte die Nachfolge von Willi Fischer (EVP) angetreten.

Daniel Hettich (LDP) neu im Gemeinderat

Von den sechs übrigen Sitzen im Gemeinderat konnten am Sonntag vier besetzt werden. Von den Bisherigen schafften Christine Kaufmann (EVP) mit 3771 Stimmen, Daniel Albietz (CVP) mit 3640 Stimmen und Silvia Schweizer (FDP) mit 3284 Stimmen die Wiederwahl. Neu im Gemeinderat ist LDP-Politiker Daniel Hettich, der 3374 Stimmen erhielt. Hettich ersetzt Parteikollege Christoph Bürgenmeier, der seit 1994 im Gemeinderat ist und nicht mehr zu den Wahlen angetreten war.

Zwei Bisherige und die übrigen Kandidierenden müssen in den zweiten Wahlgang. Von den Bisherigen verfehlte Annemarie Pfeifer (EVP) mit 2886 Stimmen das absolute Mehr von 3044 um 158 Stimmen. Guido Vogel (SP) erzielte als Bisheriger 2795 Stimmen. Am absoluten Mehr gescheitert sind auch Felix Wehrli (SVP, 2606 Stimmen), Katja Christ (GLP, 2054 Stimmen), Martin Leschhorn (SP, 2009 Stimmen) und Cornelia Birchmeier (Grüne, 1515 Stimmen). Die Stimmbeteiligung lag bei 47,0 Prozent. Der zweite Wahlgang findet am 18. März statt.

Einwohnerrat: LDP und GLP legen zu

Im Einwohnerrat haben LDP und GLP je einen Sitzgewinn verbuchen können. Die LDP stellt neu sechs Personen, die GLP zwei. Je einen Sitzverlust hinnehmen mussten dagegen SVP und FDP. Die SVP hat damit noch acht Mandate im vierzigköpfigen Einwohnerrat; die FDP deren fünf. Bei den übrigen Parteien gab es keine Veränderungen. So hat die SP, welche die SVP als wählerstärkste Partei ablöste, weiterhin acht Mandate. Die EVP kommt auf sechs Sitze. Die CVP stellt drei Personen. Die Grünen bleiben bei zwei Sitzen. Beim Einwohnerrat betrug die Stimmbeteiligung 45,3 Prozent. (sa/sda)