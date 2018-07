Wo Schwimmer nach der Arbeit Rabatt erhalten

Ein Sprung ins Wasser nach Feierabend und einem Hitzetag mit Temperaturen über 30 Grad: Das ist eine wohltuende Erfrischung für Körper und Geist. Hoch im Kurs in der Stadt Basel ist bei Hitzeüberdrüssigen der Rhein. Einfach beim Tinguely-Museum einsteigen, sich treiben lassen und unterhalb der Mittleren Brücke abgekühlt wieder aussteigen: Dieses Vergnügen ist gratis zu haben. Wer allerdings das mit Gefahren verbundene Fliessgewässer scheut, kann eines der zahlreichen Freibäder der Region aufsuchen, um sein Gemüt zu kühlen. Im Gegensatz zum Rhein ist der kurze Schwumm nach Feierabend in den Freibädern allerdings nicht gratis zu haben.

7.50 Franken verlangen die drei Gartenbäder des Kantons Basel-Stadt von Erwachsenen für den Plausch im Wasser seit dieser Saison. Dabei spielt es auch keine Rolle, um welche Uhrzeit der Gast die Freibäder Bachgraben, Eglisee oder St. Jakob betritt. Und so sagt die Empfangsdame im Gartenbad Eglisee um 18.30 Uhr, eine Stunde bevor der Bademeister die Schwimmer und Planscher mit unüberhörbaren «Feierabend»-Rufen aus dem Becken holt, auf die Frage nach einem Rabatt für «Spätschwimmer»: «Den kennen wir in den Gartenbädern in Basel nicht.»

Wer den stolzen Betrag für die Stunde bezahlt, ist allerdings noch nicht auf der sicheren Seite. Für das kleine Schliessfach für Wertgegenstände ist ein weiterer Franken fällig. Wer mit einem Depot gerechnet hat, wie beim Einkaufswagen, wo der Franken den Besitzer nicht wechselt, sieht sich getäuscht. Unter dem Einwurfschlitz befindet sich ein Kässeli, das den Einfränkler einsackt und ihn dem Kanton Basel-Stadt zuführt. Will der Badegast etwas im Schliessfach holen, muss er abermals einen Franken einwerfen. Alles in allem sind somit im Eglisee für den sorglosen Feierabendschwumm 8.50 Franken fällig. Immerhin: Wer selber ein Vorhängeschloss mitnimmt, kann seine sieben Sachen gratis in einem Spind verstauen. Ein Schloss kann auch für einen Franken gemietet werden.

Gitterli über Mittag günstiger

Grosszügiger zeigt sich das Freizeitbad Gitterli in Liestal gegenüber «Spätschwimmern». Anstatt den vollen Preis von 8 Franken, darin inbegriffen sind Whirlpool, Hallenbad und Aussenbad, verlangt das Badepersonal von einem Erwachsenen 5 Franken für 90 Minuten in der Badi. Ein solcher Kurzaufenthalt kann auch über Mittag eingelöst werden. Das Schliessfach ist im Eintrittspreis inbegriffen.

Preisreduktionen gewähren eine Stunde vor Schluss auch die Gartenbäder in Aesch, in Bettingen oder das Naturbad in Riehen. In Bettingen heisst es auf Anfrage: «Badegäste, die nach Feierabend kurz einen Schwumm machen wollen, sollen aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer nicht den ganzen Betrag bezahlen müssen.» Das Rheinbad Breite gewährt bereits zwei Stunden vor Schluss einen Rabatt von 50 Prozent. Auch das Rheinbad St. Johann gibt sich gegenüber seinen Badegästen kulant. Wie es auf Anfrage heisst, dürfen Badegäste in Absprache mit dem Kioskpersonal kurz vor Schluss um 18 Uhr auch einmal gratis in den Rhein springen. Andere Badis in der Region halten es wie die drei Gartenbäder der Stadt und verzichten auf Rabatte. 7.50 Franken bezahlen «Feierabendschwimmer» allerdings in keinem Bad der Region eine Stunde vor Schluss.

Rolf Moser, Leiter der Gartenbäder in Basel-Stadt, begründet die Null-Rabatt-Politik mit der Nutzung der Anlagen: «Ob die Leute am Morgen fürs Frühschwimmen kommen, kurz über Mittag oder eben am Abend zur Abkühlung: Alle benutzen sie die Anlage mit ihren technischen Installationen in gleichem Masse. Der Aufwand für den Betrieb dieser Anlagen ist derselbe, ob sie eine Stunde bleiben oder während des ganzen Tages.» Die Eintrittspreise lägen weit unter der Kostendeckung. Moser: «Wir befinden uns bei der Preisgestaltung schweizweit im unteren Mittelfeld. Unsere Grossanlagen wie das Joggeli kann man vom Energieaufwand her beispielsweise nicht mit dem Bad in Bettingen vergleichen.»

Zur Zusatzeinnahme bei den Schliessfächern im Eglisee sagt Moser: «Wir rechtfertigen diese Einnahme mit dem Aufwand für den Betrieb der Gartenbäder, der alleine durch die Eintritte nicht gedeckt wird. Wir überlegen aber, ob wir Kästchen mit Depot einführen, wo die Badegäste das eingeworfene Geldstück wieder zurückerhalten.» Der Grund dafür sei, dass diese kleinen Schliessfächer für Wertgegenstände von den Badegästen nur wenig benutzt würden.

Am günstigsten fahren übrigens die Bewohner der Stadt Bern. Dort sind sämtliche Bäder der Stadt gratis. Egal, ob der Badegast sich der Abkühlung früh oder spät hingibt.

