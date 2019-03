Wohlstandsverwahrlosung

Bis zum heutigen Tag fehlt eine plausible Erklärung, wie ich die furchtbaren Qualen ohne Schäden an Leib und Seele überstehen konnte. Vier Jahre, zwischen 1968 und 1972, besuchte ich auf beschwerlichsten Wegen das Lehrerseminar Mariaberg in Rorschach.

Insgesamt wohl mindestens eine Stunde Reisezeit vom Start bis ins Ziel. Zu Fuss an den Bahnhof St. Gallen, mit der Bahn bis Rorschach Stadt. Umsteigen in den Zug nach Rorschach Hafen. Und dann noch ein kräfteraubender Marsch auf den Berg. Belohnt wurden die angehenden Pädagogen immerhin mit einem herrlichen Blick auf den Bodensee, den Vorarlberger Alpen und einer praxistauglichen Ausbildung.

Klage über mühsames Hin- und Herpendeln

Eine vergleichbar räumliche und geistige Mobilität darf man im 21. Jahrhundert offenbar weder den Studentinnen und Studenten der Universität Basel noch den Museumsbesuchern zumuten.

Als die Juristische Fakultät 2006 von der Maiengasse in das Jacob-Burckhardt-Haus beim Bahnhof SBB zügeln sollte, klagte sie über das mühsame Hin- und Herpendeln zwischen dem Kollegiengebäude und dem neuen Standort. In einer Petition wurden die Schrecken der abends unbelebten Passerelle und der gefährlichen Velostrecke vom Stadtzentrum zum Bahnhof heraufbeschworen. Eine Busfahrt mit dem 30er vom Spalentor an den Bahnhof – drei Haltestellen, vier Minuten – war der akademischen Jugend, und einigen Professoren, ebenfalls zu unbequem.

Kleinkarierte Bedenken

Unterdessen haben sich die gebeutelten Juristen mit dem ungeliebten Exil in der Pampa abgefunden. Bereits droht ihnen aber neues Unheil. Die Studenten-Vertretung Skuba wehrt sich gegen eine neuerliche Züglete an einen noch zu erstellenden Bahnhof-Neubau in Liestal (Baselland, nicht Sibirien). In einer Umfrage mit hoher Beteiligung sprachen sich nur 8,2 Prozent für einen Umzug aus, 96,6 Prozent waren mit dem jetzigen (ehemals vehement bekämpften) Standort zufrieden. Bemerkenswerte 60 Prozent befürchteten negative Auswirkungen auf ihr allgemeines Freizeitverhalten. Ein Blick auf den aktuellen Fahrplan zeigt: Vom Bahnhof SBB gelangt man in 9 Minuten nach Liestal. Auch ein möglicher Uni-Standort in Münchenstein wäre mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erschlossen.

Mit ähnlich kleinkarierten Bedenken wird nun auch der Neubau des Naturhistorischen Museums und des Staatsarchivs bekämpft. Die Gegner wehren sich dagegen, dass das beliebte Museum vom Rheinsprung in das ferne St.-Johann-Quartier zügeln soll. Den Besucherinnen und Besuchern sei ein derart abgelegener Standort nicht zuzumuten.

12-Minuten schaden nicht

Dieser Einwand wird auch von Kritikern (darunter sogar Feuilleton-Journalisten) vorgetragen, denen sonst keine Strapaze für einen Museumsbesuch zu gross ist. Paris, London, Florenz, Madrid, Berlin oder New York gehören wie selbstverständlich zu ihren kulturellen Reisezielen. Das neue Museum am Vogesenplatz wäre mit bedeutend weniger Aufwand zu erreichen. Vom Bahnhof und aus der Innerstadt sind es mit dem Tram nur wenige Minuten. Das 1er-Tram beispielsweise braucht vom Bahnhof SBB bis zum Bahnhof St. Johann ganze elf Minuten, der 36er-Bus von der Schifflände bis zur Haltestelle «Im Wasenboden» gar nur sechs Minuten. In dieser kurzen Zeit gelangen die verwöhnten Kulturtouristen nicht einmal an den EuroAirport.

Rund 40 Jahre nach meiner Schulzeit hat die Flexibilität der St. Galler noch immer nicht abgenommen. 2012 stimmte das Stimmvolk der Verlegung ihres Naturmuseums vom zentralen Stadtpark an den östlichen Stadtrand zu. 2016 wurde der zeitgemässe und funktionale Neubau eröffnet.

Die skeptischen Basler sollte die Erfahrung beruhigen, dass die lange 12-Minuten-Anfahrt mit dem Bus vom Bahnhof SBB der Beliebtheit des Museums nicht geschadet hat. (Basler Zeitung)