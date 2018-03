Zahlen lügen nicht

Die unangenehmen Fragen versucht Stadtentwickler Lukas Ott an der Medienkonferenz von gestern zu Integrationsindikatoren so gut wie möglich zu umgehen. Auch vor zu viel Interpretation der vorliegenden Zahlen hüten sich sowohl Stadtentwickler wie auch die Leiterin des Statistischen Amts, Madeleine Imhof.

In den letzten zehn Jahren ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Basel von 27 auf 36 Prozent gestiegen. Eine erfreuliche Entwicklung gemäss Lukas Ott: «Ohne die Zuwanderung könnte das Wirtschaftswachstum in Basel-Stadt nicht so stattfinden», sagt er weiter.

60 Prozent beziehen Sozialhilfe

Erste Fragen bezüglich des Erfolgs der Integrationsbemühungen im Kanton stellen sich angesichts der Sozialhilfequote bei Migranten aus dem arabischen Raum: 2001 waren es noch etwas über 20 Prozent, die Sozialhilfe bezogen – 2016 sind es bereits über 60 Prozent. Tendenz steigend. Was ziehen die Behörden für Schlüsse daraus? «Die Schlussfolgerung diesbezüglich ist ganz klar: Flüchtlinge, die im Zuge des Arabischen Frühlings nach Basel kamen, müssen besser in den Arbeitsmarkt eingebunden werden», so Ott.

Nun ist der Arabische Frühling aber schon sieben Jahre her. «Integration ist eben kein Schnellboot, sondern eher ein Hochseedampfer», stellt Andreas Räss, Leiter der Fachstelle Diversität und Integration, klar. Für «dramatisch» halte man den Anstieg ausserdem nicht, obwohl zu hoffen sei, dass die Kurve wieder sinke. Ausserdem gebe es auch einen positiven Punkt: «Insgesamt zeigt das Bild eher eine sinkende Sozialhilfequote», meint Lukas Ott.

Arbeitslose Osteuropäer

Ebenfalls optimistisch kommentiert er die Entwicklung der Arbeitslosenquote: «Sie ist je nach Herkunftsland sehr unterschiedlich und korrespondiert stark mit den Ausbildungsniveaus der Länder», befindet Lukas Ott. Das stimmt – allerdings nur teilweise: So ist die grösste Arbeitslosigkeit unter Personen aus Osteuropa auszumachen. Gleichzeitig allerdings haben Osteuropäer einen der höchsten Anteile an Tertiärausbildungen (Maturitätsabschluss und darüber). Wie kann das sein? «Mit neuen Abkommen im Rahmen der Personenfreizügigkeit wurden natürlich starke Anreize für Leute aus Osteuropa mit einer schlechteren Ausbildung geschaffen», kommentiert Ott.

Die Erhebung der abgeschlossenen Ausbildungen stamme aus der Zeit vor diesen Auswirkungen. Die Arbeitslosenquote bei Osteuropäern war unter Betrachtung der Zahlen aber auch damals vergleichsweise hoch. Es stellt sich die Frage, ob nicht gut ausgebildete Osteuropäer Mühe haben, in Basel einen Job zu finden. «Das ist schwierig zu beantworten, wir betrachten keine Einzelfälle», sagt Madeleine Imhof.

Erfreut zeigt sich Lukas Ott über die steigende Durchmischung in Basel-Stadt: So würden sich die Ausländer besser verteilen, was bedeutet, dass sie nicht in die Quartiere ziehen, wo bereits viele Immigranten wohnen wie im Kleinbasel oder in Kleinhüningen.

Anstieg der Kriminalität

Bevorzugt würden mittlerweile Quartiere, in denen der Anteil an Schweizer Bürgern höher ist, wie Riehen, St. Alban und die Innenstadtquartiere. «Darüber sind wir sehr froh, schliesslich wollen wir keine Gettoisierung», so Ott.

Mit dieser Aussage pokert er ein bisschen hoch, denn die soziale Durchmischung, die für ein mögliches «Getto» wohl ausschlaggebender wäre, wurde nicht erhoben; beispielsweise könnte es anhand der dargelegten Zahlen durchaus sein, dass alle wohlhabenden Ausländer im Bruderholz und die finanziell schwächeren Flüchtlinge in Kleinhüningen leben.

Schweigsam gibt sich Stadtentwickler Ott bezüglich eines auffälligen Peaks in der Kriminalstatistik: Mehr als 250 pro 1000 Personen aus dem arabischen Raum wurden 2011 beschuldigt, mindestens einen Verstoss gegen das Strafgesetzbuch oder das Betäubungsmittelgesetz in Basel begangen zu haben. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es noch um die 60 pro 1000 Personen. Als er gefragt wird, wie er sich diesen massiven Kriminalitätsanstieg im Kontext des Arabischen Frühlings erkläre, antwortet Ott: «Das hat etwas mit der Zusammensetzung der Leute zu tun, die gekommen sind.» Madeleine Imhof konkretisiert: «Man kann statistisch nachweisen, dass junge Männer am kriminellsten sind.» Später fügt sie hinzu: «Auch eine gewisse Perspektivlosigkeit der betroffenen Personen mag dazu beigetragen haben, wir wissen es nicht.»

Hatte Thomas Kessler recht?

Worte, die einem die Stimme des ehemaligen Stadtentwicklers Thomas Kesslers in Erinnerung rufen: «90 Prozent der Migranten aus Nordafrika sind keine Menschen in Not», sagte er damals zu den Auswirkungen des Arabischen Frühlings. Einigen Unmut im linken Lager löste er ausserdem mit der Aussage aus, es handle sich dabei grösstenteils um Wirtschafts- oder «Abenteuermigranten». Aus einer heutigen Sicht ist laut dem Leiter für Diversität und Integration, Andreas Räss, so viel klar: «Schweizweit konnte ein Grossteil der Asylgründe dieser Menschen nicht gültig gemacht werden, oder die betreffenden Personen wurden im Rahmen des Dublin-Verfahrens an den Erststaat zurückverwiesen.» Insgesamt wolle man die Hauptstossrichtung der kantonalen Integrationspolitik nicht verändern, schliesst Stadtentwickler Lukas Ott die Konferenz. Dennoch habe die Auswertung wertvolle Hinweise geliefert, wo man ansetzen müsse.

Ohne Pendler und Zuwanderer wäre der enorme Bedarf an Arbeitskräften in Basel schlicht nicht zu decken, betonte der neue Stadtentwickler. Der Stadtkanton sei als eigentlicher Wirtschaftsmotor der ganzen Schweiz auf diese Ausländer angewiesen. Je nach Datenbasis reicht der Beobachtungszeitraum der Indikatoren von 1997 bis 2016. Laut Amtsleiterin Madeleine Imhof ist künftig eine jährliche Aktualisierung vorgesehen. Allerdings ist die Befragungs-Methodik im Wandel, werden doch die bisher üblichen Telefonbefragungen wegen schwindender Festnetzanschlüsse schwieriger. (Basler Zeitung)