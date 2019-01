Zu viele Vorschriften

Verödet die Basler Innenstadt oder verödet sie nicht? Die vielen leeren Ladenflächen im Stadtzentrum sind jedenfalls augenfällig. So etwa herrscht im historischen Warenhaus am Barfüsserplatz 3 seit Monaten gähnende Leere. Wo während vieler Jahre das glitzernde Licht der Schaufenster die Stadt erhellte, ist nun Trostlosigkeit. Noch bis 2017 war auf den 3864 Quadratmetern das Zürcher Modehaus Charles Vögele eingemietet. Dann wurden die maroden Zürcher durch das italienische Mode-Label OVS übernommen. Doch dieses ging bald darauf in Konkurs und schloss im Juli 2018 die Filiale am Barfi. Seither verödet die Liegenschaft. Etwas Glamour brachte einzig die Zwischennutzung durch das Autocenter Münchenstein der Emil Frey AG vor Weihnachten.

Doch Rettung naht: Ende 2019 eröffnet die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) am Barfi ihre erste Basler Kundenfiliale und markiert so mitten im Herzen des Stadtkantons Präsenz. Allerdings wird sich die BLKB nur im Erdgeschosses und in der dritten Etage einmieten, wie sie gegenüber der BaZ bestätigt.

Für das Haus am Barfi zuständig ist das Unternehmen Swiss Prime Site in Zürich. Firmensprecher Mladen Tomic betont, dass es in der Tat noch völlig offen sei, was mit dem Rest des Hauses geschehe: «Für die weiteren Flächen sind wir derzeit in der Evaluationsphase. Es ist diesbezüglich noch nichts spruchreif.»

Komplizierte Immobilie

Was die Zukunft des Hauses am Barfi sowie der anderen leeren Läden angeht, zeigt sich Pro-Innerstadt-Geschäftsführer Mathias F. Böhm optimistisch. «Das Bild ist positiv. Wir erhalten viele Anfragen. Die Nachfrage nach attraktiven Ladenflächen in der Innenstadt ist konstant hoch», so Böhm. Allerdings bräuchten Entscheidungsprozesse, Bewilligungen und Umbauten heute mehr Zeit als früher. Darum seien die Läden länger leer.

Schon seit über einem Jahr leer steht das alte Lokal der Buchhandlung Orell Füssli, zwischen der Freien Strasse und der Falknerstrasse. Die Verhältnisse vor Ort sind kompliziert. So wurden noch zu Zeiten der Orell-Füssli-Vorgänger Helbing Lichtenhahn, Jäggi und Thalia drei Liegenschaften miteinander verbunden. Zurzeit werden die Liegenschaften wieder komplett getrennt, was längere Bauarbeiten nötig macht. Über die Zukunft des Hausteils an der Freien Strasse mit 500 Quadratmetern gibt die dafür verantwortliche Zürcher Firma H&B Real Estate keine Auskunft.

Anders verhält es sich beim ebenso leeren Teil der ehemaligen Buchhandlung an der Falknerstrasse mit 1265 Quadratmetern. Dort sucht die Immobilienverwalterin CBRE Group nach neuen Mietern, indem sie die Schaufenster mit grossen Annoncen zugeklebt hat.

Die 1906 in San Francisco gegründete CBRE Group ist übrigens mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Dollar und 80'000 Angestellten einer der weltweit grössten Akteure auf dem Immobilienmarkt. Schweizer Sitz ist Zürich, wo CBRE-Sprecherin Patrizia Hug Auskunft erteil: «Wir sind mit Interessenten in Verhandlung, können aber nicht sagen, mit wem», erklärt sie. Man rechne mit einem Abschluss innerhalb der nächsten sechs bis acht Monate.

Die Ladenflächen der Basler Innenstadt sind offenbar weiterhin begehrt und für internationale Immobilienfirmen interessant. Lange Verfahren führen jedoch dazu, dass Basels Zentrum längere Zeit von leeren Läden geprägt sein wird. (Basler Zeitung)