Eine lange Schlange hat sich am Sonntagmittag vor der Halle 7 auf dem Gundeldingerfeld gebildet. Es herrscht eine aufgeregt-heitere Stimmung. Hier draussen fühlt man sich wie vor einem Catwalk für seltene, kostbare Turnschuhe. Und drinnen wird es noch besser: An der Sneakermesse Sole Season wird alles geboten, was das Herz des «Sneakerhead», so heissen in der Szene die Fans, begehrt.

«Zuerst schaue ich bei einer Frau auf die Schuhe, dann auf die Brüste und dann auf ihr Gesicht», witzelt der 28-jährige Phillip, ein leidenschaftlicher «Sneakerhead». Er war bei allen vier bisherigen Sole Seasons dabei. «Diesen Monat bin ich ziemlich pleite, da ich mir bereits vier Paar geholt habe. Daher habe ich kurzerhand zwei Sneakers aus meiner Sammlung geschnappt und konnte den mitgebrachten Air Jordan 1 Royal für richtig geile Air Jordans 6 Chrome eintauschen», schwärmt der eingefleischte Sammler.

Phillip wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Dementsprechend war er früher auf Kleidungsstücke von Freunden angewiesen oder vom Brockenhaus. «Mit 15 Jahren hatte ich meine Konfirmation. Die Kleidungsvorschriften schrieben schwarze Lederschuhe vor. Das war der Tag, an dem ich meine ersten Air Force bekommen hatte», erzählt er mit funkelnden Augen. Heute umfasst seine Sammlung etwa 160 Paar Treter.

Von Liebhabern für Liebhaber

Ob Jung oder Alt, Gross oder Klein, alle stürmen sie an diesem regnerischen Tag an die Messe. Ein buntes Treiben, das von lauten Hip-Hop-Beats begleitet wird. Die Stände werden überrannt, jeder möchte als Erster die tollen Turnschuhe – die von 30 Franken für besondere Raritäten bis hin zu vierstelligen Beträgen reichen – bestaunen oder ergattern.

Die Sneakermesse, bei der mehr als 2000 Paar Schuhe gekauft, verkauft und getauscht werden, bietet eine Plattform für Sammler aus der ganzen Schweiz und auch aus dem Ausland. «Die Szene spielt sich grösstenteils online ab, daher ist dieser Treff auch eine tolle Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen», sagt Cyril, Mitorganisator der Sole Season.

Kontrast zum Kommerz

In Zürich gab es bereits seit Längerem eine Messe für die hippen Turnschuhe. Vor fünf Jahren entstand in der lokalen Szene die Ideen, in Basel etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen. «Wir wollten eine Veranstaltung organisieren, die einen Kontrast zu bereits bestehenden kommerziellen Events darstellt», sagt Cyril.

An den rund 60 Ständen ist für jeden etwas dabei. Vertreten sind Privatpersonen, die Stücke ihrer eigenen Sammlung verkaufen, sowie Läden aus der ganzen Schweiz. So auch der Mitorganisator Seven Sneaker Store, der seit einem Jahr seinen neuen Standort in der Basler Innenstadt hat. «Wir hatten wieder einen richtigen Ansturm von Besuchern. Anders als letztes Jahr sind vor allem sehr viele junge Leute mit dabei», sagt Vincenzo vom Seven Sneaker Store. Rund 1000 Besucher haben die Veranstalter gezählt.

Alles begann mit den «Airmax»

Präsent war dieses Jahr auch die «be aware and share», eine Aktion für Menschen in der Not. Dort konnte man alte, aber noch brauchbare Schuhe spenden. Eine tolle Möglichkeit, Schuhe, die im Schrank vergammeln, jemandem zu überlassen, der sie wirklich gebrauchen kann.

«Die Geschichte hinter dem Schuh, aber auch die Geschichten, die man mit dem Schuh an den Füssen erlebt, das ist es, was uns Sneakerheads so fasziniert», schwärmt eine Besucherin. Bei ihr waren es Airmax, die zur Faszination für die Sportschuhe führten. Damals, mit 16 Jahren, das erste Mal in New York, hätten die legendären Sportschuhe von Nike plötzlich vor ihr gestanden, schwärmt sie. «Nie zuvor fühlte ich mich von einem Kleidungsstück so angezogen.» Wieder zurück in Basel habe sie gemerkt, dass keiner dieselben Schuhe getragen habe wie sie. «Mir gefiel der Gedanke meinen eigenen Hype zu schüren, der nicht dem der Masse entsprach.»

Familiär und ein bisschen crazy

Klein und familiär, das beschreibt diesen liebevoll organisierten Anlass, der mit viel Aufwand verbunden ist, am treffendsten. Mit fünf Franken ist der Eintritt mehr als erschwinglich. «Wir machen das für die Gemeinschaft, nicht für unser Portemonnaie», sagt Organisator Cyril. Ausser einem gemeinsamen Abendessen zahlen sich die Organisatoren nichts aus. Was reinkommt, wird für die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder investiert.

Die Szene geht weit über den Schuh hinaus, sie ist aufgeschlossen und authentisch, Wie alle Sammler wirken auch die Sneakerheads auf Aussenstehende ein bisschen crazy. Die Kunst dabei ist es, einfach dazu zu stehen. (Basler Zeitung)