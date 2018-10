Zwei Schwerverletzte bei Autokollision

Am frühen Montagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Verzweigung Austrasse/Schützenmattstrasse zwei Personen schwer verletzt worden, wie die Basler Polizei mitteilt.

Um halb zwei Uhr früh fuhr ein Taxifahrer auf der Austrasse, als das andere Auto von der Schützenmattstrasse her seitlich ins Taxi krachte. Beide Autos wurden sehr stark beschädigt; die Feuerwehr musste die Opfer aus dem demolierten Wrack befreien. Der 48-jährige Taxifahrer und sein 49-jähriger Fahrgast wurden ins Spital gebracht.

Nach der Kollision flüchteten der Lenker des zweiten Autos und allenfalls weitere Insassen, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Eine Patrouille bemerkte wenig später bei der Kreuzung St. Galler-Ring/Allschwilerstrasse - also nur etwa einen Kilometer entfernt - einen Mann mit einer frischen Handverletzung.

Bei diesem Mann, einem 35-jährigen Schweizer, wurde der Schlüssel zum Unfallauto gefunden. In jenem Wagen lag zudem sein Mobiltelefon. Der Mann hatte 0,66 Milligramm Alkohol in der Atemluft, was gut 1,3 «Promille» nach alter Messweise entspricht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann vorläufig festgenommen. In der Folge wurde zudem ein 44-jähriger Franzose als mutmasslich Beteiligter festgenommen. Beiden wurden noch Blut- und Urinproben abgenommen.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte die Festnahme damit, dass sich die mutmasslichen Täter aus dem Staub gemacht hätten. Angesichts der beiden schwerverletzten Opfer gehe es um ein schweres Verkehrsdelikt. Zu klären sei namentlich, wer hinter dem Lenkrad sass, und ob die beiden für weitere solche Fälle in Frage kommen. (SDA/ ens)