Zwei Verletzte bei Massenschlägerei

Der eine, ein 28-Jähriger, erlitt Stichverletzungen und musste notfallmässig ins Spital. Sein 18-jähriger Kollege kam mit geringeren Blessuren davon.

Die Männer hielten sich mit anderen in der Dreirosenanlage auf, als mehrere Männer auftauchten und Zigaretten verlangten. Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte, kam es zunächst zu einer verbalen und dann zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Nach dem Vorfall flohen die Beteiligten in verschiedene Richtungen. Die Täterschaft konnte die Polizei bis Samstagvormittag nicht ermitteln.

Tathergang und Grund des Angriffs waren unklar. Nach Angaben der beiden Verletzten soll es sich bei den Angreifern um Leute aus Eritrea gehandelt haben. Die Opfer stammen aus Somalia und Ägypten. Die Behörden suchen Zeugen. (nag/sda)