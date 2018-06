Zwei weitere Abgänge auf der BVB-Chefetage

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) vermelden zwei Abgänge aus der Geschäftsleitung: Der Leiter des Bereichs Markt und Netz Stefan Schaffner sowie Technikchef Marcel Kuttler scheiden aus dem Gremium aus. Derzeit lässt der Verwaltungsrat sämtliche Strukturen und Prozesse überprüfen.

Stefan Schaffner strebe nach neun Jahren im Management der BVB eine berufliche Weiterentwicklung an, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Interimistisch übernimmt per sofort Infrastrukturleiter Bruno Stehrenberger zusätzlich die Leitung des Bereichs Markt und Netz.

Schaffner war im Herbst 2009 als Leiter Marketing-Kommunikation in die BVB eingetreten. Drei Jahre später übernahm er die Leitung des Geschäftsbereichs Markt und Netz und wurde in dieser Funktion Mitglied der bisher achtköpfigen Geschäftsleitung.

Organisationsentwicklung

Schaffner verlässt die BVB nun gemäss Mitteilung auch im Hinblick auf mögliche Veränderungen in der Organisation. Der Verwaltungsrat habe an seiner letzten Sitzung grünes Licht für ein Organisationsentwicklungsprojekt gegeben.

In den kommenden Wochen würden sämtliche internen Strukturen und Prozesse überprüft - die neue Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler hatte dies im April angekündigt. Die Ergebnisse sollen Anfang September vorliegen.

Mit der künftigen Organisation wollen die BVB die Abläufe vereinfachen und Synergien nutzen, um flexibler zu werden. Dem Entwicklungsprojekt lägen weder Sparvorgaben noch Stellenabbaupläne zugrunde, lässt sich BVB-Direktor Erich Lagler in der Mitteilung zitieren.

Die BVB hatten im Februar für 2017 rückläufige Fahrgastzahlen vermeldet - der zweite Rückgang in Folge. Ebenfalls seit zwei Jahren rückläufig sind die Einnahmen.

Dekarbonisierung Die BVB-Geschäftsleitung verlässt ebenfalls Marcel Kuttler. Der bisherige Leiter Technik steht künftig dem neuen Programm «Bussystem 2027» vor. Ab 2027 dürfen die BVB gemäss Gesetz nur noch mit erneuerbarer Energie unterwegs sein. Mit des Systemwechsel weg von fossiler zu erneuerbarer Energie müssen die BVB gemäss Mitteilung sämtliche Prozesse des Busbetriebs neu gestalten. Interimistisch wird der Bereich Technik ab sofort von Ludwig Näf geleitet. Der 45-jährige Betriebswirt stösst von extern zu den BVB. Er verfüge über vielseitige Erfahrungen im Öffentlichen Verkehr etwa bei den SBB. (amu/sda)