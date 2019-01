Zweites Holzkraftwerk im Testbetrieb

Nach einer ersten Inbetriebnahme der Anlage im vergangenen November/Dezember verbrennt das Holzkraftwerk seit dem 7. Januar Holzhackschnitzel, wie die IWB am Freitag mitteilten. Während des Testbetriebs werden stufenweise verschiedene Anlageteile überprüft.

Der Abschluss der Anlageübernahme ist im Laufe des Februars vorgesehen. Im Normalbetrieb soll das zweite Basler Holzkraftwerk, das unweit des ersten bei der Basler Kehrichtverbrennungsanlage steht, pro Jahr rund 80 Millionen Kilowattstunden Wärme sowie 27 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren.

Als Brennstoff werden Waldhackschnitzel und Altholz verwendet. Für die Brennstofflieferung arbeiten die IWB mit der Raurica Holzvermarktung AG zusammen. Hinter dieser stehen regionale Waldeigentümer.