„roots“ Küchenchef erhält GaultMillau-Auszeichnung

Am Montag erhielt „roots“-Küchenchef Pascal Steffen den Titel „Entdeckung des Jahres 2019 in der Deutschschweiz“ vom GaultMillau verliehen. Chefredaktor Urs Heller überreichte Steffen die Auszeichnung im Rahmen der Präsentation des neuen Guide im „The Dolder Grand“ in Zürich.

Seit 1. Dezember 2017 ist der 32-jährige Luzerner im Basler „roots“ engagiert, und der junge Küchenchef hat es in dieser kurzen Zeit geschafft, dem Hotspot am Rhein kulinarisch ein Gesicht zu geben. Geschäftsführer Dragan Rapic, ehemaliger Sportchef der Zürcher Grasshoppers, hat damit auch für Transfers in der Gastronomie eine gute Nase bewiesen.

„Es macht mich ausserordentlich stolz, dass Pascal diese Auszeichnung erhalten und einen ersten persönlichen Karrierehöhepunkt erreicht hat. Zusammen mit seinem Team, hat er es verstanden, dem „roots“ ein kulinarisches Gesicht zu geben, und sich in die Herzen des Basler Publikums zu kochen,“ sagt Dragan Rapic.

Pascal Steffen selbst sieht es so: „Es macht richtig Spass zu spüren, wie wir hier in Basel Wurzeln schlagen. Diese Auszeichnung und die 16 Punkte sind natürlich eine wichtige Bestätigung für die eingeschlagene Richtung. Und es zeigt mir, dass es der richtige Entscheid war, von Vitznau nach Basel zu wechseln. Vor allem aber bin ich froh, in Dragan Rapic einen Chef zu haben, der mir vertraut, und mit einem Team zusammenarbeiten zu können, dass mich voll unterstützt.“ (ens)