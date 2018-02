Mann fällt nach Fasnacht in einen Bach

Eine tätliche Auseinandersetzung nach der Fasnacht in Rheinfelden hat in der Nacht auf Sonntag einen Verletzten gefordert. Ein 56-jähriger Mann musste zur Kontrolle ins Spital, nachdem er sich bei einem Sturz in einen Bach Verletzungen am Kopf und im Gesicht zugezogen hat. Die Täter sind flüchtig.

Gemäss einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei war der Mann gegen 1 Uhr in Richtung seines abgestellten Fahrzeugs im Bereich des Parkplatzes Storchennest unterwegs gewesen. Dabei sei es zu der tätlichen Auseinandersetzung mit drei weiteren Personen gekommen.

Bei der Auseinandersetzung habe der Mann das Gleichgewicht verloren und sei in den nahen Bach gestürzt. Dort habe er durch seinen Schwiegersohn, der sich in der Nähe aufgehalten habe, sowie weitere Passanten, geborgen werden können. Die Täterschaft ist flüchtig. Die Polizei sucht allfällige Zeugen. (sda)