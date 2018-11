Jetzt geht auch noch der Flughafen-Chef

Der Flughafen Bern-Belp blickt in eine unsichere Zukunft. Mit dem Grounding der Skywork ist der wichtigste Linienflug-Anbieter und Kunde des Flughafens Pleite gegangen. Eifrig ist man auf der Suche nach einer Nachfolgelösung.

Ausgerechnet jetzt geht der Chef des Flughafens: Gantenbein war etwas mehr als drei Jahre Chef des Flughafens Bern-Belp. Er verlässt die Flughafen Bern AG auf eigenen Wunsch, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Ad interim übernimmt der stellvertretende Direktor Martin Leibundgut die Leitung. Die Suche nach einer Nachfolge hat das Unternehmen aufgegleist. Inwiefern der Abgang mit den schwierigen Zukunfsaussichten des Flughafens zusammenhängt wird in der Mitteilung nicht kommentiert.

SP wünscht sich Zukunft ohne Linienflüge

Die Kündigung des Direktors ist jedoch nicht die einzige schlechte Nachricht für das Unternehmen an diesem Freitag. Die in der Region Bern wählerstärkste Partei sieht die Zukunft des Flughafens eher als Flugplatz, als als «Airport», wie sich der Flughafen selber positioniert. So solle die Nutzung als Rettungsbasis für Einsätze im In- und Ausland sowie die zivile Nutzung durch den Bund ausgebaut, und so die bestehenden Arbeitsplätze gesichert werden. Dies teilt die SP Stadt Bern in einer Medienmitteilung mit.

Fluggesellschaften, die Linienflüge anbieten, hält die SP für zu risikoreich: «Es hat sich gezeigt, dass in der Region Bern keine ausreichende Nachfrage nach Linien- und Charterangeboten besteht», heisst es.

Tatsächlich ist der Regionalflugplatz kein einfaches Pflaster für ganzjährige Linienflüge, dies erlebten auch schon andere Airlines vor Skywork. 1992 nahm die Air Engiadina ihren Betrieb auf. Weder ein Namenswechsel zu Swisswings noch eine Kooperation mit der holländischen Fluggesellschaft KLM konnte die Berner Airline retten, 2002 musste sie Konkurs anmelden.

Ein herber Rückschlag für den Berner Flughafen bedeutete der Swiss-Rückzug aus Belp: 2003 kappte die Airline ihre Verbindungen zum Flugplatz der Hauptstadt. Kürzere «Gastspiele» gaben die Fluggesellschaften InterSky, Cirrus, Air Alps und Darwin Airline. Mehr denn je ist fraglich, ob eine Airline von Bern aus mit ganzjährigen Linienflügen überleben kann.

SkyWork erbrachte fast 60 Prozent aller Flüge am Hauptstadtflughafen. Nach dem Skywork-Grounding musste die Flughafen Bern AG zehn von 86 Stellen abbauen und ein Ausbauprojekt auf Eis legen. (spr/sda)