Roboter und Avatar moderieren beim SRF

Im Rahmen eines Digitaltags stellt das SRF am 21. November zwei aussergewöhnliche Protagonisten vor die Kamera. Ein Roboter wird Schweiz-Aktuell-Moderatorin Bigna Silberschmidt begleiten und beim «Kassensturz» übernimmt Ueli Schmezers eigener Avatar die Moderation.

Mit diesem Experiment sollen verschiedene Aspekte der digitalen Revolution beleuchtet werden, wie «SRF» in einer Mitteilung schreibt. «Schweiz aktuell» bekommt also um 19 Uhr Unterstützung von «Pepper», der von seinen Entwicklern als kommunikativer «Roboter-Gefährte» konzipiert worden sei.

Tanzen und Hände schütteln

«Ich freue mich sehr auf das Experiment», sagt Bigna Silberschmidt. «Allerdings war Pepper bei den Proben ziemlich störrisch und machte nicht immer, was er sollte. Ich bin gespannt, ob die Zusammenarbeit in der Livesendung dann besser klappt.» Auf dem Kasten hat der kleine Kerl jedenfalls einiges. Er könne tanzen, Hände schütteln und jemanden umarmen, sagt Silberschmidt zum «Blick».

«Kassensturz»-Moderator Ueli Schmezer tritt am selben Tag um 21.05 Uhr in echt und als Avatar auf. «Ich bin gespannt, wie mein virtuelles Abbild auf das Publikum wirkt», so Schmezer. Das Konsumentenmagazin werde sich an diesem Abend ganz der Digitalisierung widmen. Im Zentrum stehe dabei die Frage, was sie für Konsumenten – und allenfalls den Moderator – bedeuten kann. (kaf)