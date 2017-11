Wie man E-Mail-Betrüger hereinlegt

Phishing-Attacken

Mit sogenannten Phishing- oder Scam-Attacken versuchen Betrüger im Internet oder per E-Mail an persönliche Daten wie Passwörter oder Kontonummern heranzukommen. Sie verschicken gefälschte Köder-E-Mails, die oft so gut gemacht sind, dass sie auf Empfänger vertrauenswürdig wirken. In der Schweiz gibt die Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI Hinweise auf aktuelle Gefahren und Tipps, wie man sich schützt.