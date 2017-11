Snapchat ist offline

Am Montagabend war der Instant-Messaging-Dienst Snaptchat in der Schweiz ab etwa 22 Uhr für viele Nutzer down. Mehrere Leser haben baz.ch/Newsnet entsprechende Screenshots geschickt. Das Unternehmen selbst hat den Ausfall über Twitter bestätigt. «Wir schauen es uns an!», versprechen die Betreiber.

Some Snapchatters are having trouble with the app ???? We're looking into it! — Snapchat Support (@snapchatsupport) November 6, 2017

Eine Stunde später schrieb Snapchat, das Unternehmen arbeite an einer Lösung. Die Betreiber empfehlen, auf der App angemeldet zu bleiben, anstatt sich auszuloggen.

We're aware of the issue and working on a fix???? Stay tuned for updates! ??We recommend staying logged into your account. — Snapchat Support (@snapchatsupport) November 6, 2017

Auf der internationalen Webseite «Alle Störungen» sind seit 22 Uhr Hunderte Meldungen aus der Schweiz eingegangen. Die Karte zeigt aber, dass Snapchat auch in den USA mit Problemen kämpft.

Die Störungskarte von Alle Störungen. (6. November 2017) Bild: allestoerungen.ch

Auf Twitter reagieren die Nutzer – wie so oft – mit Humor auf den Ausfall. Einige Nutzer posten Bilder weinender Teenager. Andere machen Witze, wie schnell alle auf Twitter umschalten, um zu sehen, was mit Snapchat los ist.

when everyone Snapchat not working ???????????? & we on Twitter seeing if anyone got the same issue pic.twitter.com/05dIL7vEJ3 — 10•26?????? (@_breannnnnnn) November 6, 2017

*checks twitter to see if everyone else’s Snapchat is down * pic.twitter.com/sFqrZjWgHw — K. ???????? (@undftdbklyn) November 6, 2017

Thinking about all the streaks you bout to lose if Snapchat stays down by tomorrow #SnapchatDown pic.twitter.com/Q0OHSPm44W — gabbie x (@asdfgabbiehjkl) November 6, 2017

Me refreshing snapchat and praying I dont get a timer???? #SnapchatDown pic.twitter.com/DKIQw3VYho — Georgia Souter (@Georgia_Souter) November 6, 2017

Update folgt... (mch)