Apple lässt interne Apps von Facebook wieder zu

Apple hat Facebook nach einem Tag die Möglichkeit zurückgegeben, interne Apps auf iPhones seiner Mitarbeiter zu laden. Der iPhone-Konzern hatte vorübergehend die dafür nötigen Software-Zertifikate gelöscht.

Zuvor war herausgekommen, dass Facebook auf diesem Wege auch jahrelang eine Marktforschungs-App an Studienteilnehmer an Apple vorbei verteilt hatte. Am Donnerstagabend funktionierten auch Googles Zertifikate für Firmen-Apps auf Apple-Geräten nicht mehr.

Online-Verhalten analysiert

Zuvor war bekanntgeworden, dass der Internet-Konzern ebenfalls auf ähnliche Weise eine App zur Analyse des Online-Verhaltens auf iPhones gebracht hatte. Google sprach von einer «temporären Störung» bei einigen internen Apps für das iPhone-Betriebssystem iOS. Man arbeite mit Apple daran, das Problem zu lösen. Apple erklärte der Website «Axios», man wolle Google helfen, die Unternehmens-Zertifikate so schnell wie möglich wiederzubekommen.

Der Service ist dafür gedacht, dass Unternehmen zum Beispiel Testversionen von Apps direkt auf iPhones oder iPads ihrer Mitarbeiter bringen können. Damit es funktioniert, bekommen sie die spezielle Software-Zertifikate. Apple betrachtete das Angebot von Apps an externe Nutzer auf diesem Wege als einen Verstoss gegen die Regeln und Vereinbarungen.

Weitreichender Datenzugriff

Die Marktforschungs-App «Facebook Research» sicherte sich bei der Installation weitreichenden Zugriff auf Daten auf dem Gerät. Apple hätte sie vermutlich nicht auf seine Download-Plattform gelassen. Facebook nutzt aber das Unternehmenszertifikat für einen Umweg.

Facebook betonte, die Nutzer im Alter von 13 bis 35 Jahren seien über die Datensammlung informiert worden – und bei Minderjährigen sei auch die Bestätigung der Eltern eingefordert worden. Zugleich kündigte das Online-Netzwerk an, die seit 2016 eingesetzte App zur Erforschung von Online-Gewohnheiten einzustellen. In der Nacht zum Freitag stellte Apple Facebook neue App-Zertifikate aus, wie das Online-Netzwerk unter anderem «Axios» bestätigte.

Unterschiedliche Reaktionen

Unterdessen kam heraus, dass auch Google eine Marktforschungs-App mit weitreichenden Zugriffsmöglichkeiten über Firmen-Zertifikate auf iPhones brachte. Der Internet-Konzern zog sie zurück und erklärte «TechCrunch», dass es ein Fehler gewesen sein. Wenige Stunden später bekam auch der Internet-Konzern Probleme mit Zertifikaten für seine unternehmensinterne Apps sowie Beta-Versionen von Google Maps, Hangouts, Gmail und weiteren Google-Apps.

Das Vorgehen von Apple löste im Netz sowohl Zuspruch als auch Kritik aus. Einige Beobachter sahen darin eine konsequente Erfüllung von Regeln unter anderem beim Datenschutz, ohne Rücksicht darauf, wie gross die betroffenen Unternehmen sind. Andere zeigten sich besorgt darüber, dass Apple dieser Art von Kontrolle darüber ausüben kann, welche Apps auf Geräte des Konzerns dürfen. (chk/sda)