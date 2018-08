Samsungs neustes Tablet überrascht

Nebst dem Galaxy Tab S4 hat Samsung gestern auch das Galaxy Tab A 10,5 vorgestellt. Wenn das S4 Samsungs Antwort auf das iPad Pro ist, ist das Tab A die Antwort auf das iPad. Technisch steckt nicht alles drin, was aktuell möglich wäre. Dafür kostet es nur halb so viel: ab 360 Franken. In den Handel kommt es ebenfalls am 24. August.