Ikeas Chefdesigner bewertet das neue iPhone

Ikea-Chefdesigner Marcus Engman hat in einem Interview mit dem «Business Insider» verraten, was er vom neuen iPhone X hält.

Apple sei in den letzten Jahren zu einem «weniger aufregenden» Unternehmen geworden, sagte Engman am Rande einer Konferenz in London. Seit Freitag ist das neue iPhone X in den Apple-Stores erhältlich, bereits Stunden vor Geschäftsöffnung hatten sich weltweit lange Schlangen gebildet. Engman, der sich selbst als Apple-Fan der ersten Stunde bezeichnet, sagte, dass er nicht mehr dafür anstehen würde.

«Wirklich grossartiges Zeug»

Der Ikea-Chefdesigner, der 1983 als 16-Jähriger der schwedischen Firma beitrat, fügte hinzu, dass es dem kalifornischen Tech-Giganten nicht mehr gelinge, die Menschen zu bestimmten Verhaltensweisen zu drängen und zu stupsen, wie sie es früher getan haben.

Er wolle damit aber keineswegs Apple-Designer Jonathan Ive und dessen Team beurteilen, so Engman. «Was sie getan haben, ist wirklich grossartiges Zeug. Es hat die Welt verändert.»

Kritisch äussert sich Engman zum Preis des iPhone X von über 1000 Franken. Der Schwede bezeichnete den Startpreis als «albern». «Wenn man derartige Innovationen in ein Produkt verpackt, warum gibt man ihm dann einen derartigen Preis», fragte Engman. (nag)