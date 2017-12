Störung bei Whatsapp in Silvesternacht

Der Messenger Whatsapp war am früheren Abend weltweit von Störungen betroffen. Laut der Störungskarte waren in Europa neben der Schweiz vor allem Deutschland, die Niederlande, Italien und Spanien von dem Ausfall betroffen. In Berlin wies gar die Polizei in einem Tweet auf die Störung hin.

Meldungen zu Verbindungsstörungen gab es weltweit unter anderem auch in den USA, Mexiko, Brasilien, Israel, Indien und Singapur. (sep)