Die Liga der armen Schweine

Mindestens 35 namhafte französische Journalisten, Texter und Grafiker haben auf sozialen Medien Frauen attackiert, diffamiert und lächerlich gemacht. Sie nannten sich «La Ligue du LOL» – die Abkürzung steht für «Laugh out Loud», was gerne auf Twitter verwendet wird, wenn man etwas so richtig lustig findet. Und zum Grölen fanden die Männer ihre «Pointen» sowieso. Sie kopierten Köpfe von Journalistinnen und Bloggerinnen auf die Körper von Pornostars. Sie fingierten Anrufe von Vorgesetzten mit angeblichen Job-Angeboten, zeichneten die Telefonate mit den ahnungslosen Opfern auf und stellten sie dann ins Internet. Sie beleidigten Frauen und lachten sie öffentlich aus.

Angeblich sei es ein Spass gewesen, der ausuferte, sagen Mitglieder. Es bleibt die Frage nach dem Motiv. Weshalb macht es Freude, Frauen fertigzumachen? Wie bei jedem Mobbing steckt wohl auch bei der Ligue eine eigene Unsicherheit dahinter. Ist mein Intellekt hoch, mein Bartwuchs männlich, mein Ding lang genug?

Rasierklingen sind Feministen

Viele Männer scheinen durch Gleichberechtigung und Trends wie die MeToo-Bewegung völlig unter Schock zu stehen. Das erklärt den Beissreflex, den sie entwickeln, sobald eine Sache, ein Votum, ein Tweet irgendwie nach Feminismus riecht. Die Gillette-Werbung, beispielsweise. Der Rasierklingen-Hersteller propagierte in einem Spot eine «nicht-toxische» Männlichkeit. Unter dem Trendbegriff toxic masculinity versteht man ein machohaftes Verständnis von Männlichkeit, das in erster Linie den Männern selber schade, weil sie die Rolle des harten Kerls spielen müssten. Die Werbung zeigt einen weinenden, gemobbten Jungen, einen Chef der Mitarbeiterinnen runtermacht und Väter, die ihren Jungs beim Prügeln zuschauen – und stellt die Frage: Is this the best men can be? Ist das das Beste, das Männer sein können? Der Aufschrei war gigantisch. International fühlten Männer sich angegriffen und riefen zum Boykott auf.

Komplexe im Schweinestall

«Jedes Schwein ist auch immer ein armes Schwein», hat ein mir bekannter Psychiater einmal gesagt. Das trifft wohl auch auf die Mitglieder der Ligue du LOL zu. Männer, die sich vor ebenbürtigen Frauen fürchten, empfinden Genugtuung, wenn sie diese niedermachen können. Alle jene, die mit sich und ihrem Leben zufrieden sind, haben das nicht nötig.

Genauso werden selbstbewusste Männer wohl kaum von einem Rasierklingen-Spot erschüttert. Die kommen auch damit zurecht, dass Frauen heute andere Erwartungen an Männer haben als noch ihre Grossmütter. Auch Frauen müssen übrigens ihre Rolle immer wieder neu finden. Politik, Gesellschaft und Werbung propagieren unterschiedlichste Vorbilder. Will man uns emanzipiert oder sanft, erfolgreich oder mütterlich, mädchenhaft oder burschikos? Ich weiss es nicht und es ist doch egal. Alle sollten so sein dürfen, wie sie selber möchten. Die Ablösung von traditionellen Rollenbildern bietet auch Männern die Chance, ihren Platz unabhängig von Klischees zu finden. Sie sollten das feiern, anstatt ständig zu beklagen, dass man ihnen ihr altes Plätzchen wegnehmen will. (Basler Zeitung)