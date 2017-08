Obamas Tweet gegen Rassismus bricht Rekord

«Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion.» Der ehemalige US-Präsident hat nach den Ausschreitungen mit einem Zitat aus der Autobiografie des früheren südafrikanischen Präsidenten und Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela den Rekord für die meisten Likes auf Twitter gebrochen. Das teilt der Nachrichtendienst in einer Mitteilung am Mittwochmorgen mit. Der Tweet wurde mittlerweile über drei Millionen Mal favorisiert. Die Kurznachricht veröffentlichte Obama mit einem Foto, das ihn mit einer Gruppe von Kindern unterschiedlicher Hautfarbe zeigt.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama 13. August 2017

Am Samstag hatten in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia Mitglieder mehrerer rechter Gruppen gegen die Entfernung einer Statue des Konföderationsgenerals Robert E. Lee demonstriert. Eine 32 Jahre alte Gegendemonstrantin wurde dabei von einem Auto überfahren und getötet. 19 weitere Personen wurden verletzt. Der Fahrer – ein mutmasslicher Neonazi – hatte sein Auto offenbar absichtlich in eine Gruppe Demonstranten gesteuert. US-Präsident Donald Trump hatte beiden Seiten Schuld gegeben und war deswegen heftig kritisiert worden.

Obama setzte zwei weitere Tweets zu Charlottesville ab. «Menschen müssen lernen zu hassen und wenn sie hassen lernen können, dann kann man sie auch lehren zu lieben … denn Liebe empfindet das menschliche Herz viel natürlicher als ihr Gegenteil.» Auch das ist ein Zitat von Nelson Mandela.

"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love..." — Barack Obama (@BarackObama) 13. August 2017

"...For love comes more naturally to the human heart than its opposite." - Nelson Mandela — Barack Obama (@BarackObama) 13. August 2017

Den bislang beliebtesten Tweet verfasste die US-Sängerin Ariana Grande nach dem Anschlag an einem ihrer Konzerte in Manchester.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. Mai 2017

Obama steht übrigens nicht das erste Mal an der Spitze der Rangliste. Im November 2012 twitterte er nach seiner Wiederwahl: «Four more years»– vier weitere Jahre. Das dazugehörige Foto zeigte eine Umarmung mit Ehefrau Michelle und bewegte das Netz.

