Der Westen lebt

Im Anfang war das Pathos: Ihr Magazin sei gegründet worden, «um die westliche Zivilisation zu feiern, ihre Kunst und ihre Werte», schrieben die Herausgeber von Standpoint im Mai 2008, «insbesondere die Demokratie, die Debatte und die Redefreiheit». Neun Jahre später ist Standpoint (Auflage: 20.000), das kein grosses Verlagshaus im Rücken hat und von einer Stiftung herausgegeben wird, noch immer da – und derzeit das gescheiteste Magazin Englands.

Wie die meisten spannenden Publikationen spiegelt Standpoint eine Vielzahl von Meinungen wider, doch wollte man unbedingt eine politische Linie ausmachen, könnte man diese als neokonservativ bezeichnen. Eigentlich könnte es auch TransAtlantik heissen, wie die (anders geartete) Zeitschrift, die Hans Magnus Enzensberger in den Achtzigerjahren in Deutschland herausgab. Der Brexit, den Standpoint eher befürwortet, spielt keine allzu grosse Rolle, wichtiger ist der Westen, und der ist grösser als Grossbritannien, aber auch grösser als Europa: Boston, New York und Stanford liegen den Herausgebern näher als Brüssel und Berlin, aber auch näher als Glasgow oder Wolverhampton.

Verhandelt werden die ganz grossen Themen: Donald Trump und Papst Franziskus, die Bedrohung durch den radikalen Islam und die Freundschaft zwischen den Malern Lucian Freud und Francis Bacon. Gemeinsam ist fast allen bei Standpoint erscheinenden Essays, dass man nach der Lektüre erst einmal «Wow!» ausrufen will, bevor man sich fragt: Welche deutschsprachige Publikation kommt dem auch nur nahe?

Zum redaktionellen Beirat gehören neben Politikern wie Nigel Lawson, Michael Gove und Frank Field auch der Tenor Ian Bostridge, der Maler David Hockney und Literaturnobelpreisträger V. S. Naipaul. Der Kulturteil, etwas pompös «Civilisation» genannt, ist wichtig bei Standpoint – und ein Refugium für alle, die daran festhalten, Johann Sebastian Bach sei bedeutender als die Beatles. Das mag in manchen Ohren prätentiös klingen, ist aber wichtig in einem Land, dessen Tageszeitungen kein klassisches Feuilleton kennen. Standpoints Westen besteht aus mehr als Freihandelszonen und Flugzeugträgern – und er lebt.

(Basler Zeitung)