Die Überwacher und die Literaten

«Basel als Beirut», eine Zeichnung der Illustratorin Julia Kuster: Eine Innenstadtgasse scheint auf einen Platz zu münden, historische und moderne Fassaden, zerschossene Häuser, zerborstene Fenster, Panzer rollen in die Gasse. Ein Kriegsschauplatz.

In Basel? Genau zu verorten in der Stadt ist das Bild kaum, ebenso wenig, wie man in Urs Zürchers Roman «Der Innerschweizer» (2014) immer weiss, was Fantasie ist und was nicht. Der Autor liess darin einen Innerschweizer in Basel Philosophie studieren. In den Achtzigerjahren lebt er in einer (fiktiven) WG, die sich radikalisiert. Ihr Anschlag auf ein schweizerisches Militärfahrzeug misslingt, getötet wird ein russischer Spion – die Folge ist eine kriegerische Eskalation, russische Panzer in Basel, Bomben, Tote. «Basel als Beirut» notiert der Tagebuchschreiber, der besagte Innerschweizer, am 19.4.1985 – der 700 Seiten starke Wälzer ist eine Tagebucherzählung.

Der Kalte Krieg und die Stimmung in der Schweiz nehmen einen schrecklichen Verlauf. Das Axiom, ein realer Krieg in der Schweiz sei undenkbar, wird widerlegt, die Angst vor russischen Panzern ad absurdum geführt. Realer Hintergrund sind die angespannte weltpolitische Lage damals, Zeitungsartikel, Fichen-Dossiers, die Jugendunruhen.

Grausliches Vergnügen

Julia Kusters Zeichnung und eine skurrile «Chronologie» mit realen Daten der Zeitgeschichte und Fantasiedaten aus den Arbeitsmaterialien des Autors Urs Zürcher sind Teil der Ausstellung im Museum Strauhof in Zürich über die Schweiz im Kalten Krieg und die Reaktionen der Literatur. Texte von elf Schweizer Autorinnen und Autoren, Archivdokumente, Videoinstallationen und Zeichnungen sollen die Rolle der Literatur in einer Zeit der Überwachung – 1989 kommt der Fichenskandal ans Licht –, der Umweltbewegung, der weltpolitischen Unsicherheit und ihren schweizerischen Spiegelungen erfahrbar machen.

Erstmals öffentlich ausgestellt ist Max Frischs Typoskript «Ignoranz als Staatsschutz», eine Text- und Gedankencollage. Eine weitere Zeichnung von Julia Kuster zeigt Frisch, der mit der Schere die ihm zugestellte, an vielen Stellen geschwärzte Fiche auseinanderschneidet, daneben Leim und eine Schreibmaschine. 1990, ein knappes Jahr vor seinem Tod, ergänzte Frisch die Beobachtungen des Staatsschutzes.

Es ist eine Art grausliches Vergnügen, sich über die Vitrinen zu beugen und nachzulesen, wie Frisch banale, oft fehlerhafte und merkwürdige Einträge der «Meinungspolizei» lakonisch kommentierte. Gezeigt werden auch handschriftliche Notizen von Ereignissen, zum Beispiel, dass er abends Barolo und Merlot trinkt, oder Geburtstagsgratulationen von seiner russischen Übersetzerin. Zu sehen sind sein Gesuch an Bundesrat Kaspar Villiger um «wahrheitsgetreuen Bescheid», ob er in der «Verräter-Kartei» vermerkt sei, sowie der Brief von der Berner Taubenstrasse 16 an Frischs Anwalt, in dem mitgeteilt wurde, Frischs Gesuch werde bevorzugt behandelt. Am 1. August 1990 erhielt Frisch die Fiche und machte sich an die Collagenarbeit. Veröffentlicht wurde «Ignoranz als Staatsschutz» 2015.

Aufwühlende Einsichten

Um gegenseitige Überwachung geht es in Friedrich Dürrenmatts «Der Auftrag», in Franz Hohlers «Die Rückeroberung» schlägt die Natur zurück. Ausgestellt sind auch Reto Hännys «Knasttagebuch» und der Privatdruck der Redaktion des TA-Magazins von seiner Reportage «Tage in Polizeigewahrsam», die im offiziellen Heft nicht erscheinen durfte.

Die 1980er-Jahre erhalten in dieser Textausstellung ein Bild; sie scheinen angesichts heutiger Beobachtungs- und Überwachungsmethoden erstaunlich lange her zu sein, doch sind Feindbilder, Misstrauen und Ängste gut in die Gegenwart übertragbar. Ob man statt der Videoaufnahmen von Schauspielern, die Texte der vorgestellten Autoren vortragen, nicht besser Filmdokumente mit den Autoren selbst präsentiert hätte, um die Textlastigkeit ein wenig aufzulockern, sei dahingestellt.

Strauhof Zürich, Augustinergasse 9. Bis 27. August, sowie Museumsnacht am 2. September. (Basler Zeitung)