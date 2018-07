Dieser politische Kuhhandel erwies sich als Stärke der Eidgenossen

Nach einem vierjährigen Streit zwischen Städten und «Ländern» stand die Eidgenossenschaft 1481 am Abgrund. Doch der politische Kuhhandel erwies sich als Stärke der Eidgenossen. Das Stanser Verkommnis spiegelt die dramatische Situation jener Zeit wie kaum eine andere Quelle, und der lange Weg zu diesem Abkommen wird zu einem historisch-politischen Lehrstück.

Das kam so: In den 1470er-Jahren erzielte die Eidgenossenschaft aussenpolitische Erfolge der Extraklasse. 1474 brachte den endgültigen Ausgleich mit Österreich, die gegenseitige Anerkennung der damaligen Besitzstände, die «Ewige Richtung». Dazu kamen 1476/77 drei Siege über Burgund, die damals stärkste Militärmacht Europas. Dieser Triumph bewog 1479 den Einsiedler Dekan Albrecht von Bonstetten, auf einer Karte die Rigi als «Königin der Berge» ins Zentrum der Welt zu rücken wie weiland den Tempelberg von Jerusalem, darum herum gruppiert, gleichsam auf dem gelobten Land, die acht Orte der Eidgenossenschaft, das «usserwelte» Volk Gottes. Im Innern sah es komplett anders aus. Zwei schwere Konflikte prägten die Eidgenossenschaft im Vorfeld der berühmten Tagsatzung in Stans.

Verlieren die Obrigkeiten die Kontrolle?

Nach der Schlacht in Nancy rotteten sich 1477 in der Fastnachtszeit Kriegsleute aus Uri, Schwyz und andern Orten zum Saubanner- oder Kolbenbannerzug zusammen. Auf eigene Faust wollten sie in Genf eine ausstehende Schuld aus einem früheren Auszug eintreiben. Erst tief im Waadtland konnten die Obrigkeiten den wilden Haufen von etwa 1700 Mann stoppen. Genf blieb militärisch verschont, wurde aber arg gebeutelt.

Obwalden sah 1478 eine letzte Chance für eine Ausdehnung und wiegelte die Entlebucher auf, sich von Luzern zu lösen und Obwalden anzuschliessen. Das Vorhaben missriet. Luzern liess den Entlebucher Landeshauptmann Peter Amstalden hinrichten. Das befeuerte den Graben zwischen den Stadt- und Landorten, die sich im Burgrechtsstreit erbittert gegenüberstanden. Zürich, Bern und Luzern traten in ein Burgrecht mit Freiburg und Solothurn, um sich vor weiteren Übergriffen zu schützen und die Aufnahme von Freiburg und Solothurn in die Eidgenossenschaft durchzusetzen. Die Landorte hielten vehement dagegen. Sie fürchteten, ihr Einfluss schwinde noch mehr.

Stans, Dorfplatz: In kleinen Gruppen warten die Gesandten der Tagsatzung auf die Botschaft des Vermittlers. Die Gesten der Männer deuten auf lebhafte Diskussionen.

Das Zerwürfnis schien unüberwindbar. Nach mehrfach vertagten Verhandlungen ging es um Sein oder Nichtsein. Es brauchte sechs Fassungen, bis die Übereinkunft eine allgemeine Akzeptanz fand, wie Ernst Walder in seiner akribischen Studie über das Stanser Verkommnis darlegt. Zum Einlenken trug auch Bruder Klaus bei. Was der angesehene Eremit der Tagsatzung riet, geht aus den Quellen nicht hervor. Persönlich erschien er nicht in Stans. Fest steht jedoch, dass die oft zitierte Mahnung «machend den zun nit zuo wit» nicht von Bruder Klaus stammt, sondern von Hans Salat, der damit 1536 auf die Eroberung der Waadt durch die reformierten Berner zielte.

Flühli-Ranft, 22. Dezember 1481: Bekanntes Bild, unbekannter Sachverhalt. Vor der Eremitenkapelle in der Ranftschlucht wird Bruder Klaus um Rat gefragt. Was er dem Pfarrer von Stans, Heini Amgrund, anvertraute, ist nicht überliefert. Beide Bilder: Diebold Schilling, Chronik 1513, e-codices.

Die Kunst des Möglichen

Materiell war die Einigung ein politisches Kabinettstück. Der Städtebund mit Freiburg und Solothurn musste aufgelöst werden. Noch am gleichen Tag aber wurden die soeben ausgeschlossenen Städte Freiburg und Solothurn in die Eidgenossenschaft aufgenommen! Allerdings mussten die Neuen leicht verminderte Rechte in Kauf nehmen und wurden im Hauptdokument, dem Stanser Verkommnis, nicht erwähnt. Ein Balanceakt in extremis. Die Landorte hatten erreicht, dass die Eidgenossenschaft offiziell weiterhin aus acht Orten bestand. Das brachte das Dokument auch optisch unmissverständlich zum Ausdruck. An der Urkunde hängen bloss acht Siegel, nicht deren zehn. Das wahrte allerdings mehr den Schein, als es der Realität entsprach. Alle wussten, was es geschlagen hatte, aber niemand verlor das Gesicht. Die Grundhaltung war nicht doktrinär, sondern pragmatisch. Man bewegte sich, liess aber seine eigenen Interessen nicht aus den Augen. Der Ausgleich war existenznotwendig und liess sich im Kern auf das Motto reduzieren: «Gibst du mir Krieger, geb ich dir Korn.» Die Städte beherrschten die Märkte, die kriegerische Kraft lag bei den «Ländern».

Sechs Fassungen bis zur Übereinkunft: Das Stanser Verkommnis (Bundesbriefmuseum Schwyz)

Das Stanser Verkommnis liest sich wie eine Reaktion auf die dramatischen Jahre 1477–1481. Wilde Auszüge wie der Kolbenbanner- oder Saubannerzug wurden untersagt. Auch einen weiteren Amstaldenhandel sollte es nicht mehr geben. Zwei frühere Übereinkommen wurden ausdrücklich bestätigt, der Pfaffenbrief von 1370 und der Sempacherbrief von 1393. Das sorgte für staatsrechtliche Kontinuität. Neu geregelt wurde schliesslich die Aufteilung der Beute aus Kriegen und Eroberungen, die künftig nach Anzahl der Beteiligten erfolgen sollte. Das war ein Zugeständnis an die Landorte. Der proportionale Schlüssel galt ausdrücklich nur bei der Verteilung von Beute, nicht für Eroberungen, die wie bisher gleichmässig unter die Orte aufzuteilen waren.

Von den «Unsern» zu den «Untertanen»

Wiederholt wird im Stanser Verkommnis von den «Unsern» gesprochen. Daraus lässt sich ein Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten ableiten, das durch eine gewisse Partnerschaft gekennzeichnet war. Sieben Jahrzehnte später erfolgte eine entscheidende Zäsur. Um 1550 wurden die «Unsern» in der Sprache der Obrigkeit zu «Untertanen», und kurz danach bezeichneten sich die Herrschaftsträger bereits als die «von Gott verordnetten rechten nattürlichen herren und obern».

Wollten die mächtigen Stadtorte Zürich, Bern und Luzern, aber auch Freiburg und Solothurn einträgliche Geschäfte machen, günstige Handelsverträge und lukrative Soldverträge abschliessen, mussten sie nach aussen hin das Bild von Herrschaften abgeben, die ihre Untertanen im Griff hatten oder diese mit vereinten Kräften in die Schranken weisen konnten. Deshalb wurden in Stans 1481 tumultuarische Auszüge verboten, ebenso Versammlungen ohne Zustimmung der Obrigkeiten. Bei Erhebungen von Untertanen und bei Überfällen sicherte man sich gegenseitig militärische Unterstützung zu. Dieses politische Erbe von 1481 wirkte sich verheerend aus. Im Bauernkrieg 1653 waren freie Versammlungen der Untertanen bei Todesstrafe verboten. Das kostete zahlreichen Anführern das Leben.

Das Stanser Verkommnis ist im Bundesbriefmuseum in Schwyz ausgestellt.

Kurt Messmer war Fachleiter Geschichte an der Pädagogischen Hochschule Luzern sowie Lehrbeauftragter für Geschichtsdidaktik an der Universität Freiburg i. Üe. Er wohnt in Emmen und arbeitet als freischaffender Historiker mit Schwerpunkt Geschichte im öffentlichen Raum.

Das Buch zum Thema: Kurt Messmers

«Die Kunst des Möglichen»

Schluss mit der Rütlifixierung: Das ist die Devise von Kurt Messmers «Die Kunst des Möglichen», ein reich illustriertes Sachbuch, worin der Historiker einen doppelten Perspektivenwechsel vollzieht. Der erste wendet unseren Blick weg von den Jahren um 1291, die seit Roger Sabloniers gleichnamigem Standardwerk als «Gründungszeit ohne Eidgenossen» gelten. Mit Messmers Buch werden wir ins 15. Jahrhundert ein- und hindurch geführt, das – so der Autor – als «Entstehungszeit mit Eidgenossen» gelten darf. In Messmers Buch können wir nicht nur das oben kommentierte Stanser Verkommnis im Volltext lesen, wir erfahren auch alles Wissenswerte über den Alten Zürichkrieg (1436-1450), den Saubanner- oder Kolbenbannerzug (1477) und den Schweizer- oder Schwabenkrieg (1499). Mehr als Herrschaftsnachfolgen und Heroentaten Geschichte sei mehr als «Krisen und Kriege», schreibt Messmer – und vollzieht damit den zweiten Perspektivwechsel: Im Hauptteil seines Buches arbeitet der Historiker wirtschaftliche und soziale Aspekte auf, die für die Eidgenossen ebenso existenziell waren wie die Kriegshandlungen, Bündnisse, Heroentaten und Herrschaftsnachfolgen. Beleuchtet werden unter anderem die Alpwirtschaft, die Verbreitung der Turmuhren, mit denen die Zeitmessung Einzug in die Lebens- und Arbeitsalltag hielt – oder die Bedeutung der Transitrouten, mit denen unser Blick über die Alpen und die Grenzen der heutigen Schweiz hinaus gewendet und geweitet wird. Messmer beleuchtet in seinem Buch aber nicht nur verschattete Zonen der Schweizer Geschichte, präsentiert nicht nur Dokumente und Deutungsmöglichkeiten (vor allem der zahlreichen Bildquellen), er gibt auch Anleitung, wie man selbst die Quellen (insbesondere die schriftlichen) lesen kann. Im abschliessenden dritten Kapitel zeigt Messmer zudem auf, wie Geschichte geschrieben wurde und wird – von den Jahren um die Bundesstaatsgründung 1848 über die Landi-Zeit bis in die Gegenwart, womit die Geschichte als etwas Gemachtes und somit als offener Prozess erscheint. Kurz: Ein starkes Lesebuch für alle historisch Interessierten, für Lehrer und Schüler. (Andreas Tobler) Kurt Messmer: Die Kunst des Möglichen. Zur Entstehung der Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert. Baden, Hier + Jetzt 2018, 240 Seiten, ca. Fr. 49.–

