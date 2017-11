Im Reich der Zeichnungen

«Bitte schreiben Sie ‹entartete Kunst› immer in Anführungszeichen», sagte die Berner Museumsdirektorin Nina Zimmer gestern an der Medienkonferenz vor versammelter Weltpresse. Es handle sich um einen Kampfbegriff der Nazis, der schon von vornherein abwerte, was die Künstler der Berliner Secession, der Brücke, des Blauen Reiters, des Bauhauses und des Verismus gemalt und gezeichnet hätten.

Rund 200 Medienvertreter waren nach Bern gekommen. Das Thema, das die Öffentlichkeit seit dem ersten Artikel über den «Schwabinger Kunstfund» am 3. November 2013 beschäftigt, ist noch immer von grossem Interesse. Und diesem Interesse will die Berner Ausstellung, die parallel mit einer Gurlitt-Ausstellung in Bonn stattfindet, nun entgegenkommen.

150 Bilder aus der Sammlung des Cornelius Gurlitt, die das Kunstmuseum Bern geerbt hat, sind in der nun eröffneten «Bestandesaufnahme Gurlitt: ‹Entartete Kunst› – beschlagnahmt und verkauft» zu sehen. Bis vor Kurzem ging man noch von 220 Bildern aus, die man in Bern vorstellen wollte. Die Räumlichkeiten waren aber zu klein, um alles zu zeigen.

Bis zuletzt hat das Kuratorenteam, dem neben Zimmer auch Nikola Doll, Matthias Frehner und Georg Kreis angehörten, die Bilder noch umgehängt und sich von lieb gewordenen Stücken im Interesse der Übersichtlichkeit und der Zugänglichkeit getrennt. Trotz aller Gewichtigkeit und Schwere des Themas sollte der Kunstgenuss nicht ganz abhanden kommen.

Kunst und Kontext

Man hat sich für eine doppelte Ausstellungserzählung entschieden. In der Mitte des grossen Ausstellungsraums werden auf Schrifttafeln, die auf einem dunklen Hintergrund angebracht sind, die historischen Begrifflichkeiten und Hintergründe erzählt, die im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Kunstpolitik und der heutigen Provenienzforschung von Bedeutung sind.

An den äusseren, weiss bemalten Wänden spielt sich die Kunst ab. Die Ausstellungsmacher zeigen hier die wichtigsten Exponenten der deutschen Moderne, die als «entartet» galten. Die Bilder befanden sich bereits seit langem im Besitz von Hildebrand Gurlitt. Oder sie wurden einst vom deutschen Staat in den deutschen Museen beschlagnahmt und gelangten danach in die Sammlung des Kunsthändlers.

Noch sind nicht alle Provenienzen restlos geklärt. Zimmer spricht von siebzig Bildern in der Ausstellung, die mit Sicherheit auch nach der Ausstellung in Bern bleiben würden. Aber man darf doch auch vermuten, dass sich jetzt in Bern nur noch wenige zu restituierende Kunstwerke befinden und die Provenienzrecherchen, die immer noch gemacht werden, bis zum Ende der Ausstellung noch einige zusätzliche Bilder dieser Ausstellung ins Reich der Unbedenklichkeit befördern werden.

Erstklassige Papierarbeiten

Aber was sind das für Bilder? Es sind in ihrer Farbigkeit meist hervorragend erhaltene Blätter, grossenteils erstklassige Zeichnungen, Gouachen, Aquarelle, Lithografien und Holzschnitte, mit wenigen Ausnahmen alles Papierarbeiten, die von Künstlern stammen, deren Namen wie das Who is Who des deutschen Expressionismus klingt. Mit Max Liebermann, Lovis Corinth, Edward Munch und Käthe Kollwitz beginnt die Ausstellung, die nach einem kleinen, aber umso feineren Abstecher in die Südsee zu Paul Gauguin dann bei Ernst Ludwig Kirchner haltmacht, der mit wohl einem Dutzend Arbeiten unterschiedlichster Techniken aus allen Schaffensperioden vertreten ist.

Von jedem Künstler werden jeweils ganze Werkgruppen gezeigt, die manchmal in einer dichten Reihe, manchmal sogar übereinander hängend präsentiert werden. Das bietet sich durchaus auch an, denn es gibt bei diesen Papierarbeiten sowohl die wunderbar leicht hingeworfenen Skizzen, wie sie etwa Liebermann am Strand des Wannsees gemacht hat, oder dann die grossartigen und satten Arbeiten eines Munch, einer Käthe Kollwitz oder eines Kirchner, die einem Ölgemälde in Sachen Elaboriertheit und Kraft in nichts nachstehen.

Wir notieren bei unserem Rundgang Erich Heckel und lassen uns von den lasziven Akten eines Otto Mueller in den Bann ziehen, wir halten bei Emil Nolde und lassen uns von den hinreissend farbigen Aquarellen eines Franz Marc verzaubern. Oskar Schlemmer stimmt uns dann auf das Bauhaus ein, das mit schönen Arbeiten von Paul Klee vertreten ist. Schliesslich sind es Grosz, Dix und Beckmann, die diesem Parcours durch die deutsche Grafik zwischen 1900 und 1930 einen überaus politischen Schlussakkord setzen. Von George Grosz sind skizzenhafte «Germanenköpfe», «Vollkommene Menschen» und «Berliner Typen» nebst einem fast vollkommen durchgearbeiteten «Strassenbild» vertreten.

Die Aquarelle sind von einer Farbigkeit, wie sie nur erhalten werden kann, wenn das Bild lange nicht dem Licht ausgesetzt wird. Und in der Tat, Cornelius Gurlitt, der Erbe der Sammlung seines Vaters, hat viele Blätter jahrzehntelang in Koffern oder in einem speziellen Schubladenkorpus aufbewahrt. Dieses Möbel steht nun im ersten Raum der Ausstellung und gibt den Besuchern eine ganz praktische Vorstellung von den Gegebenheiten, unter denen die Bilder die Jahrzehnte überdauerten.

Gurlitt als Vorbild

An der Pressekonferenz stellte Marcel Brülhart, Vizepräsident der Dachstiftung Kunstmuseum Bern/Zentrum Paul Klee, fest, dass es dem Museum entgegen anders lautender Vermutungen darum gegangen sei, sich der Verantwortung zu stellen. Es sei jedenfalls nie die Kosten-Nutzen-Rechnung im Vordergrund gestanden, als man sich darauf einliess, die Erbschaft des Cornelius Gurlitt anzutreten. Er gab auch seiner Hoffnung Ausdruck, dass das Berner Vorbild in der Schweiz und Deutschland zu einer flächendeckenden Provenienzforschung führe und die Restitutionspraxis geändert werde. Auch wenn viele Fälle juristisch verjährt seien, stünden die Museen, aber auch die Privaten in der moralischen Pflicht, zu Unrecht erworbene Bilder ihren Besitzern oder deren Erben zurückzugeben. Er wünscht sich auch, dass die Provenienzrecherche, wie sie im Zusammenhang mit der Gurlitt-Sammlung betrieben wird, und die offensive Suche nach den rechtmässigen Besitzern in allen Museen und Privatsammlungen gemacht wird.

Brülhart wies auch darauf hin, dass das wertvollste Bild der Gurlitt-Sammlung, Paul Cézannes «Montagne St. Victoire», schon bald nach Bern kommen werde. Bei dem Bild handle es sich nicht um Raubkunst, gleichwohl sei nach wie vor unklar, wie es in die Sammlung Gurlitt gelangt sei.

Rein Wolfs schliesslich, der für die Bundeskunsthalle in Bonn sprach, versprach, dass die Bonner Ausstellung nächstes Jahr nach Bern kommen werde. Zudem sei auch eine Zusammenführung der beiden Ausstellungen geplant, die 2018 im Gropius-Bau in Berlin gezeigt werde. Wie lange es dauern wird, bis dereinst alle Bilder aus dem Gurlitt-Erbe definitiv nach Bern disloziert werden können, das wusste allerdings gestern noch niemand zu sagen.

Die Ausstellung im Kunstmuseum Bern dauert bis zum 4. März 2018.www.kunstmuseumbern.ch (Basler Zeitung)