Was vom Empire bleibt

Eine Universität, so will es das Ideal, sollte ein Ort sein, an dem es zu einem freien Austausch von Argumenten und Ideen kommt. Dafür müsste man allerdings miteinander reden, und das auch und gerade, wenn man nicht von vornherein gleicher Meinung ist.

Die Kommunikation zwischen Nigel Biggar, 62, einem Professor für Moraltheologie in Oxford, und seinen Kritikern findet derzeit lediglich über Bande statt: Der eine schreibt Gastkommentare in Zeitungen und gibt Interviews, die anderen schrieben und unterzeichneten eine Protestnote.

Begonnen hatte die Nicht-Debatte Ende November. In einem Beitrag für die Times hatte Biggar, Initiant eines interdisziplinären Projekts namens «Ethik und Empire», zur Verteidigung des britischen Kolonialreichs ausgeholt: Seine Landsleute sollten sich ihrer Vergangenheit nicht nur schämen, sondern einen ausgewogenen Blickwinkel einnehmen. Natürlich habe es Gräueltaten gegeben, aber in vielen Regionen der Welt habe das Empire auch «für Recht und Ordnung gesorgt».

Diese Woche antworteten 58 Oxforder Historiker in einem offenen Brief. Sie wandten sich gegen Biggars «simples Geschichtsbild» sowie gegen «Selbstgefälligkeit oder gar Stolz» bei der Bewertung des Empire. Biggar, so warfen seine Kritiker ihm vor, behaupte, das Schlimme werde durch die Vorteile gewissermassen ausgeglichen. Man könne die Abschaffung des Sklavenhandels aber nicht gegen das Massaker von Amritsar aufrechnen, bei dem britische Truppen 1919 fast 400 indische Demonstranten mit Maschinenpistolen niedermähten. Das ist zweifellos richtig, doch hatte Biggar einer solchen Aufrechnung gar nie das Wort geredet.

Im Strudel der Polarisierung

An einer Polarisierung interessierte Kreise griffen den Konflikt dankbar auf: Biggar sei ein Rassist, der Grossbritanniens Kolonialvergangenheit «weisswaschen» wolle, behaupteten studentische Aktivisten, während die rechte Daily Mail einen weiteren Beweis für überbordende politische Korrektheit gefunden zu haben meinte.

Liest man, wie sich Biggar und seine Kritiker in den vergangenen Tagen äusserten, fragt man sich freilich, ob beide Seiten wirklich so weit auseinanderliegen: Die Aussage des Theologen, alle Historiker behaupteten, das Empire wäre ausschliesslich böse («wicked»), sei falsch, tatsächlich nähmen sie eine sehr viel nuanciertere Sichtweise ein, schrieben die Unterzeichner des Aufrufs. Biggar wiederum sagte, er freue sich, dass die Historiker das Empire nicht nur schlimm fänden und wie er der Meinung seien, eine moralische Bewertung der Kolonialzeit könne nicht durch «krudes utilitaristisches Aufrechnen» vorgenommen werden.

Womöglich hätte man Missverständnisse vermeiden können, indem man miteinander diskutiert hätte. Dass es dazu in Zukunft kommt, ist leider alles andere als wahrscheinlich: Die Teilnahme an seinen Seminaren sei nur auf Einladung möglich, sagte Biggar am Donnerstag der Times. (Basler Zeitung)