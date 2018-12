Alles ausserhalb von uns ist Beuteland

Arabische Clans: Stämme im Rechtsstaat

Für die einen ist Ralph Ghadbans Buch ein Stein des Anstosses, für die anderen ein Anstoss zum Selberdenken. Wie dieser Migrationsforscher eine Verbindungslinie zwischen Nomaden-Stämmen und modernen Clanstrukturen zieht, ist zumindest kühn. «Clans verhalten sich in ihrer deutschen Umgebung wie die Stämme in der Wüste. Alles, was ausserhalb des Clans liegt, ist Feindesland und frei zu erobern. Die Umgebung, die wir öffentlicher Raum nennen, ist für die Clans kein Lebensraum, in dem sie arbeiten und ihre materiellen sowie kulturellen Bedürfnisse befriedigen.



Die Clans sind auch nicht sozial und institutionell an diesen Raum gebunden; sie sind nicht in Parteien, lokalen Aktivitäten, Vereinen, Projekten und Bürgerinitiativen, was eben in einem Kiez üblich ist und die Zivilgesellschaft ausmacht, engagiert. Daher ist der öffentliche Raum für sie kein Lebensraum, der zu verteidigen wäre. Vielmehr sehen Clans im öffentlichen Raum ein Gebiet für ihre Raubzüge.»



Laut Ghadban gibt es zum einen die «legalen Raubzüge»: Man verweigert versicherungspflichtige Arbeit und schöpft lieber die staatlichen Gelder ab, Sozialhilfe, Kindergeld, Wohngeld. Zum anderen gibt es die «illegalen Raubzüge», zum Beispiel Schwarzarbeit, Diebstahl, Drogenhandel, Zuhälterei, Erpressung. Den Clans, auf sich selbst ausgerichtet, fehlt der Bürgersinn, das Nationalbewusstsein, das Verantwortungsgefühl fürs Ganze.



Ghadban: «Aus dieser Perspektive ist der öffentliche Raum kein Lebensraum, den man für das eigene Wohl schützen wird, sondern Feindesland, das für die Sicherung der Beute kontrolliert werden muss; er ist ein Revier, das gegen das Eindringen konkurrierender Krimineller zu verteidigen ist, aber vor allem der Kontrolle des Staates entzogen werden soll. Deutschland wird als Beutegesellschaft betrachtet.» chr