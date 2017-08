Der weisse Wal (1)

«Zeigt miiiir eure Titteeeeeen!»

Ludacris’ Stimme dröhnte hallunterlegt von der Bühne wie Gottes Befehl «Es werde Licht!».

Also sprach Luda, und siehe, es war rund und wippte, was ein Mädchen links von mir auf den Schultern seines Freundes fröhlich zur Schau stellte. Ich traute meinen fünfzehnjährigen Augen kaum. Es gab auch Musik an diesem Abend, klar, aber mein erster Besuch im Fillmore war mehr als ein Konzert – es war ein Erlebnis. Diese Show, diese unglaubliche Energie, die Geschichte, die in diesen vier Wänden geschrieben worden war – und die Titten. Es war für mich eine Offenbarung. Und bis zum Ende meiner Highschool-Zeit studierte ich das Konzertprogramm des Fillmore so gewissenhaft wie andere die Bibel und ging zum Gottesdienst, so oft ich konnte.

Das Fillmore, auf dem Höhepunkt der Sechzigerjahre-Gegenkultur von einem jungen Konzertveranstalter namens Bill Graham gegründet, lebte gefährlich und starb jung. Im Sommer der Liebe trat hier alles auf, was Rang und Namen hatte: Jimi Hendrix, The Doors, Velvet Underground, Creedence Clearwater, Santana, Otis Redding, Chuck Berry, The Who, Cream, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jefferson Airplane. The Grateful Dead haben fünfzig Mal dort gespielt, und während eines Auftritts der Byrds wurde mitten in der Menge Amiri Barakas Stück Dutchman aufgeführt. Bill Graham veranstaltete zwölfstündige Tanzmarathons, und am nächsten Morgen gab es Frühstück für tausenddreihundert Leute. Es war das Mekka der Hippies, die Wiege der sexuellen Revolution.

Ich lernte den Club anders kennen. Das ursprüngliche Fillmore an der Ecke Geary Boulevard und Fillmore Street gab es nur zweieinhalb Jahre lang, von 1965 bis 1968. Als Bill Graham 1991 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, beschloss seine Familie, sein Herzensprojekt zu vollenden und das Fillmore in seiner alten Pracht neu erstehen zu lassen. Die Musikszene hatte sich seit den Sechzigerjahren natürlich sehr verändert, aber 1994 feierte der Club mit einem Konzert der Smashing Pumpkins Wiederauferstehung. Das Fillmore blieb seinem eklektischen Genre-Mix treu und wurde, zwischen dem grösseren Civic Auditorium und dem kleineren Slim’s, zur wichtigsten Konzert-Location für Hip-Hop-Acts, die in die Stadt kamen.

Meine Erinnerungen an die Konzerte im Fillmore sind eine Landkarte der wichtigsten Stationen meiner Jugend: wie ich einmal bei einem Auftritt der Roots wegen «Alkoholabgabe an Minderjährige» rausgeschmissen wurde (ich hatte mit einem gefälschten Ausweis versucht, ein Bier für meine Begleitung zu kaufen, die übrigens älter war als ich); wie Gnarls Barkley und Band, als Mitarbeiter einer Fastfoodkette verkleidet, Hamburger an die Leute in der ersten Reihe verteilten; wie Jamie Cullum von seinem Flügel sprang; wie The Coup 5 Million Ways to Kill a CEO brüllten; wie mein Freund Chris und ich bei einer Michael-Franti-Familienmatinee oben im Rang sassen und ich ihm gestand, dass ich endlich nicht mehr Jungfrau war, während unter uns Eltern die schreiende Kinderschar zu bändigen versuchten; wie mir die Tränen kamen, als Chali 2na von Jurassic 5 nach einem der besten, tightesten Konzerte überhaupt wieder rauskam, sich an den Bühnenrand setzte und alle Tickets signierte, die ihm vor die Nase gehalten wurden. Auch meins.

Die blassrosa Kronleuchter, die roten Samtvorhänge, die ikonischen Konzertposter an den Wänden, das grosse Bild von Jerry Garcia im Goldrahmen, die riesigen, geheimnisvollen Tourbusse draussen auf der Strasse – das alles hatte für mich einen unheimlichen Zauber. Ich habe mich oft gefragt, wie das Ganze wohl aus Sicht der Stars wirkte, die da vorn in ihrem Heiligenschein aus buntem Scheinwerferlicht auf der Bühne standen und furchtlos über das Publikum geboten.

Jeder, der schon einmal davon geträumt hat, sein Geld mit Musik zu verdienen, hat seine ganz eigene Vorstellung von Erfolg: seiner Mom ein Haus kaufen, eine Goldene Schallplatte kriegen oder vielleicht einfach nur mit einem Pick-up-Truck, einer Gitarre und einem Zelt durch die Gegend fahren. Ich habe mir nie vorgestellt, vor ausverkauften Hallen zu spielen oder das Hotelzimmer voller Groupies zu haben. Ich wollte immer nur einmal im Fillmore auf der Bühne stehen. Das war mein Traum. Der Inbegriff davon, es geschafft zu haben.

Wie ich da hinkommen sollte, war mir jedoch ein Rätsel. In den Jahren, die ich in der Schlange vor dem Eingang verbracht hatte, war mir eins allerdings klar geworden: Alle, die im Fillmore spielten, fuhren in einem Tourbus vor.

*

Als mein Tourmanager Nils und ich Anfang 2013 zum ersten Mal den Weissen Wal sahen, wussten wir sofort: Das ist er. Ein 1994er Ford E-350 ist irgendwas zwischen Bus und Van, ein lang ­gestreckter, niedriger Kurzstreckentransporter, so wie die Dinger, in denen Passagiere vom Flughafen zur Autovermietung oder Senioren vom Altenheim in die Stadt kutschiert werden. Um die Radkästen und die Stossstange herum war das Metall voller weisser Farbnasen, wo jemand etwas zu grosszügig den Lack ausgebessert hatte. Im Inneren quoll nikotingelber Schaum aus den Rissen im Polster der fünfundzwanzig grauen, mit Kaffeeflecken übersäten Schalensitze. Unter die Gepäckablage an der Decke war eine Reihe selbst gebauter Getränkehalter geschraubt.

«Echtholz», erklärte uns die Verkäuferin stolz. Eva war eine schmale, etwas hippiemässige junge Frau mit braunen Haaren. «Hat mein Schwager selbst gebaut.»

Nils und ich waren zwanzig Meilen auf der 110 nach Süden gefahren, um Eva und ihren Ehemann Tom auf dem Langzeitparkplatz von A-1 Self Storage in Torrance, Kalifornien, zu treffen und uns den Bus anzusehen. Die beiden spielten alle Mängel, die wir ansprachen, herunter und schwärmten vom nagelneuen Getriebe. Eva hatte etwas Geld in die Hand genommen und den Bus aufgemöbelt, um sich endlich einen lang gehegten Traum zu erfüllen und Busreisen zu den Schauplätzen paranormaler Phänomene anzubieten. Allerdings waren ihre Hoffnungen bald verpufft, offenbar nehmen bei schlechter Wirtschaftslage auch die Geistererscheinungen ab.

Für mich lief es dagegen geschäftlich ziemlich gut. Nach einigen erfolgreichen Testshows im vorigen Sommer planten Nils und ich gerade meine zweite richtige Tour, diesmal in grösseren Sälen. Ich war von nervöser Vorfreude erfüllt, denn die Tour sollte in San Francisco enden, im Fillmore.

